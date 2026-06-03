Sport

MM Stoica, nemilos la adresa unui tricolor convocat recent la naționala României: „A jucat toată viața lui în Liga 2. Nu are nicio perspectivă”

MM Stoica a oferit un verdict dur după Georgia - România 1-1 cu privire la un jucător convocat recent la națională. Oficialul FCSB-ului e de părere că acesta nu reprezintă o variantă serioasă pentru Gică Hagi la prima reprezentativă.
Bogdan Mariș
03.06.2026 | 09:43
MM Stoica nemilos la adresa unui tricolor convocat recent la nationala Romaniei A jucat toata viata lui in Liga 2 Nu are nicio perspectiva
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica (61 de ani) s-a pronunțat cu privire la viitorul lui Marius Coman la echipa națională. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

MM Stoica (61 de ani) s-a pronunțat cu privire la viitorul lui Marius Coman (29 de ani) la echipa națională. Convocat de regretatul Mircea Lucescu în martie pentru barajul cu Turcia, atacantul de la UTA nu s-a aflat pe listă și pentru prima acțiune a lui Gheorghe Hagi, chiar și în contextul în care „Regele” nu a avut foarte multe variante pentru postul de „vârf”.

MM Stoica nu îl vede pe Marius Coman ca o variantă pentru echipa națională 

Marius Coman a fost marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru acțiunea din luna martie, însă nu a debutat la prima reprezentativă, fiind lăsat pe bancă atât la barajul cu Turcia, cât și la meciul amical cu Slovacia. Gică Hagi nu l-a convocat pe fotbalistul celor de la UTA pentru „dubla” amicală cu Georgia și Țara Galilor, chiar și în contextul în care nu există multe variante pentru postul de atacant.

ADVERTISEMENT

Contra Georgiei, „Regele” a improvizat în primul 11, titularizându-l pe Florinel Coman, aspect anunțat în exclusivitate de FANATIK înainte de meci, iar Louis Munteanu, cel care a marcat golul României, a intrat pe teren la pauză. MM Stoica e de părere că Marius Coman nu reprezintă o soluție reală. „Ce altă variantă de atacant aveai în locul lui Florinel Coman? Nu poți să îi dai mai mult de 45 de minute lui Louis Munteanu, venit din State. Alt număr 9 nu avem, în afară de Bîrligea și de Pușcaș.

Ce număr 9 avem? Ăștia sunt, la revedere. Hai să fim serioși cu Marius Coman. Nu are nicio perspectivă. E un jucător de 30 de ani care a jucat toată viața lui în Liga 2. Coman de la UTA nu o să fie niciodată nimic, să mă ierte, nu are cum. Când toată cariera ți-ai făcut-o în Liga 2, nu poți la 30 de ani…”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB pentru Prima Sport după Georgia – România 1-1.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

Pe cine se va baza Gheorghe Hagi în atac la meciurile din Liga Națiunilor?

Primele meciuri oficiale din noul mandat al lui Gică Hagi la națională vor avea loc în septembrie, când România va evolua în grupa de Liga Națiunilor contra Suediei, în deplasare, și împotriva Bosniei pe teren propriu. MM Stoica e de părere că Florinel Coman și Denis Drăguș vor rămâne printre principalele variante în atac.

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în...
Digisport.ro
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros

„Florinel Coman nu e bine fizic acum. L-a chemat pentru că nu avea pe cine să aducă în locul lui. Nu pe Marius Coman, de la UTA. Ai Florinel Coman, Drăguș, ai oameni cu care poți să ataci un obiectiv în septembrie, la anul, dar nu Coman de la UTA sau alt jucător cu care nu poți să ataci niciodată nimic pentru că nu ajunge la nivelul la care au fost ăștia și poate vor fi. Poate vor fi la un nivel și mai bun”, a declarat oficialul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT
De la 8 la infinit! Legătura magică dintre sezonul de vis al Universității...
Fanatik
De la 8 la infinit! Legătura magică dintre sezonul de vis al Universității Craiova și numărul lui Ilie Balaci
Presa din străinătate, fascinată de Sorana Cîrstea: „Frumoasa din cartier”
Fanatik
Presa din străinătate, fascinată de Sorana Cîrstea: „Frumoasa din cartier”
Daniel Pancu a vrut să plece de la CFR Cluj în februarie! Scene...
Fanatik
Daniel Pancu a vrut să plece de la CFR Cluj în februarie! Scene incredibile: “După meci s-a suit în maşină şi s-a făcut nevăzut”. De ce n-a vrut Dan Şucu să dea clauza de 50.000 de euro
Tags:
Parteneri
Scandal uriaș între Gigi Becali și un jucător de la FCSB: 'Mâine sunt...
iamsport.ro
Scandal uriaș între Gigi Becali și un jucător de la FCSB: 'Mâine sunt la palat, vreau să reziliem contractul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!