MM Stoica, nemilos la adresa unui tricolor convocat recent la naționala României: „A jucat toată viața lui în Liga 2. Nu are nicio perspectivă”

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MM Stoica (61 de ani) s-a pronunțat cu privire la viitorul lui Marius Coman (29 de ani) la echipa națională. Convocat de regretatul Mircea Lucescu în martie pentru barajul cu Turcia, atacantul de la UTA nu s-a aflat pe listă și pentru prima acțiune a lui Gheorghe Hagi, chiar și în contextul în care „Regele” nu a avut foarte multe variante pentru postul de „vârf”.

MM Stoica nu îl vede pe Marius Coman ca o variantă pentru echipa națională

Marius Coman a fost marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru acțiunea din luna martie, însă nu a debutat la prima reprezentativă, fiind lăsat pe bancă atât la barajul cu Turcia, cât și la meciul amical cu Slovacia. Gică Hagi nu l-a convocat pe fotbalistul celor de la UTA pentru „dubla” amicală cu Georgia și Țara Galilor, chiar și în contextul în care nu există multe variante pentru postul de atacant.

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, iar Louis Munteanu, cel care a marcat golul României, a intrat pe teren la pauză. MM Stoica e de părere că Marius Coman nu reprezintă o soluție reală. „Ce altă variantă de atacant aveai în locul lui Florinel Coman? Nu poți să îi dai mai mult de 45 de minute lui Louis Munteanu, venit din State. Alt număr 9 nu avem, în afară de Bîrligea și de Pușcaș.

Ce număr 9 avem? Ăștia sunt, la revedere. Hai să fim serioși cu Marius Coman. Nu are nicio perspectivă. E un jucător de 30 de ani care a jucat toată viața lui în Liga 2. Coman de la UTA nu o să fie niciodată nimic, să mă ierte, nu are cum. Când toată cariera ți-ai făcut-o în Liga 2, nu poți la 30 de ani…”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB pentru după .

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Pe cine se va baza Gheorghe Hagi în atac la meciurile din Liga Națiunilor?

Primele meciuri oficiale din noul mandat al lui Gică Hagi la națională vor avea loc în septembrie, când România va evolua în grupa de Liga Națiunilor contra Suediei, în deplasare, și împotriva Bosniei pe teren propriu. MM Stoica e de părere că Florinel Coman și Denis Drăguș vor rămâne printre principalele variante în atac.

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„Florinel Coman nu e bine fizic acum. L-a chemat pentru că nu avea pe cine să aducă în locul lui. Nu pe Marius Coman, de la UTA. Ai Florinel Coman, Drăguș, ai oameni cu care poți să ataci un obiectiv în septembrie, la anul, dar nu Coman de la UTA sau alt jucător cu care nu poți să ataci niciodată nimic pentru că nu ajunge la nivelul la care au fost ăștia și poate vor fi. Poate vor fi la un nivel și mai bun”, a declarat oficialul FCSB-ului.