Mihai Stoica, nemulțumit de arbitraj după Universitatea Craiova – FCSB: „E inexplicabil cum s-a dictat penalty! Dar s-a făcut dreptate”

Oficialul vicecampioanei României consideră că primul penalty al oltenilor nu trebuia dictat, dar spune că s-a făcut dreptate după ratarea lui Andrei Ivan. La cel de-al doilea penalty primit de Craiova, Mihai Stoica nu a obiectat decizia luată de Istvan Kovacs.

Mihai Stoica, nemulțumit de arbitraj după Universitatea Craiova – FCSB

de arbitrajul lui Istvan Kovacs după duelul câștigat de FCSB în deplasarea cu Universitatea Craiova, scor 1-0, spunând că primul penalty al oltenilor nu trebuia acordat:

„E inexplicabil cum s-a dictat penalty pentru Craiova, am vorbit și cu Cristea, iar mingea nu l-a atins pe mână. Cristea mi-a spus clar că nu l-a atins mingea pe mână!

Nu există reluări bune, am văzut asta. N-a fost penalty și gata! S-a făcut dreptate că s-a ratat! Nu mă interesează dacă poți să-l chemi la VAR sau nu, mă interesează să chemi arbitrul când e penalty, cum am avut noi trei penalty-uri la meciul cu Craiova în tur”.

„Uite cum se face dreptate! S-a ratat penalty-ul, dar noi imediat după am marcat. Noi am făcut în minutul 84 învăluire cu fundașul dreapta și am marcat în urma unor schimbări foarte bune.

Sorescu a fost adus pentru că știam că poate să acopere multe posturi, doar că acolo sunt locurile ocupate. Sorescu a venit în ianuarie. Acum, poate să fie o variantă!

La al doilea penalty nu am ce să obiectez, chiar dacă era Silva în ofsaid, se ia în considerare întâi intenția după poziția, așa că a fost”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Dacă Ivan voia să bată și al doilea penalty, îl lăsam!”

care a transformat al doilea penalty al Universității Craiova, iar la finalul meciului cu FCSB a recunoscut că Andrei Ivan i-a dat mingea să execute, după ce ratase prima dată:

„E greu, cred că am meritat să luăm 3 puncte, am avut multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm mai mult. Cred că ei, din două ocazii, au marcat două goluri.

Nu regret, Ivan rămâne să bată primul penalty. Dacă voia să-l bată și pe al doilea, îl lăsam normal. Da, nu a vrut, mi-a dat mie mingea, am marcat, dar din păcate, nu am reușit să câștigăm”.

„Presiune? Asta e loterie, cum se zice. Eu mă bucur că am reușit să dau gol și Ivan rămâne cel care bate primul. Ăsta e fotbalul, dacă Ivan dădea gol, mă bucuram pentru el, pentru echipă”, a mai spus Elvir Koljic.