Mihai Stoica, nemulțumit de decizia lui Gigi Becali de a se despărți de un jucător de la FCSB: ”Nu l-aș fi lăsat să plece”

FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că jucătorul adus de la FC Botoșani cu vicecampioana României deși mai avea 6 luni de contract.

Plecarea lui Andrei Miron de la FCSB, motiv de discordie între Mihai Stoica și Gigi Becali

Plecarea lui Andrei Miron s-a produs într-un moment dificil pentru FCSB, care l-a mai vândut pe Dragoș Nedelcu și l-a pierdut din cauza unei accidentări pe Iulian Cristea și astfel a rămas descoperită pe postul de fundaș central.

Tocmai din această cauză managerul general Mihai Stoica nu este împăcat cu ideea lui Gigi Becali de a-i da voie jucătorului să plece de la FCSB, considerând că acesta trebuia păstrat până în iarnă.

”Nu l-aș fi lăsat să plece acum pe Miron. S-a accidentat și Cristea și se potriveau perfect datele. Până rămânea liber Miron, în iarnă, își revenea Cristea. A văzut omul la TV, în ziar, că nu mai e dorit la FCSB și a venit el să rezilieze,

Ne-a spus că și-a găsit echipă. N-a semnat încă, are un precontract, merge la vizita medicală și apoi va semna cu Hapoel Haifa”, a declarat MM Stoica, la .

Miron, dezamăgit de modul cu s-a decis plecarea sa

La scurt timp după ce și-a oficializat plecarea de la FCSB, Andrei Miron a a ajuns la un acord cu formația israeliană Hapoel Haifa. Fundașul de 28 de ani a vorbit despre gustul amar pe care îl are pentru modul în care Gigi Becali a decis să pună capăt acestei colaborări.

”Este echipa dânsului. El aduce pe cine vrea, el dă afară pe cine vrea, sunt banii dânsului. Asta a fost decizia, pentru mine nu este niciun fel de problemă. Poate că am fost şi eu puţin supărat pentru că nu mă aşteptam să vină aşa, deodată, această plecare.

Nu neapărat că nu am mai fost dorit, dar într-un fel mi s-a transmis că nu mi se va mai prelungi contractul şi am înţeles că nu mai sunt dorit. Am vorbit şi cu impresarul meu şi am luat decizia de a îmi rezilia contractul”, a spus Miron.

Aflată într-o criză de fundași centrali după accidentarea lui Iulian Cristea și plecările lui Andrei Miron și Dragoș Nedelcu, FCSB a făcut două transferuri într-o singură zi. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Gigi Becali a reușit să-i aducă pe Joyskim Dawa de la FC Botoșani și , rămas liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.