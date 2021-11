Mihai Stoica râde de Nicolae Dică: „Eu i-am zis să nu se mai uite la Peaky Blinders!”

MM Stoica consideră că CFR Cluj are un avantaj considerabil față de FCSB, însă crede că mai sunt etape și puncte puse în joc pentru ca vicecampioana României să recupereze diferența înainte de intrarea în play-off.

Mihai Stoica l-a înțepat și pe Laurențiu Reghecampf, care a spus la finalul meciului dintre FCSB și Universitatea Craiova, scor 3-2, că arbitrul a greșit la anumite decizii.

Mihai Stoica râde de Nicolae Dică

Mihai Stoica a râs de Nicolae Dică, fostul atacant având la TV o îmbrăcăminte asemănătoare cu cea din serialul Peaky Blinders: „Eu am spus așa, că înainte m-am consultat cu jucătorii.

Pintilii m-a întrebat ce nume de antrenori sunt. Jucătorii l-au întrebat pe Pintilii și au strigat toți să vină Toni. I-am spus lui Dică să nu se mai uite la Peaky Blinders.

Am văzut că Nicolae Dică spune că în 20 de ani în fotbal nu a văzut conducător să întrebe jucătorii pe cine să pună antrenor”.

„Păi am făcut-o eu chiar cu el, dar uită cam ușor. Și cu Mirel Rădoi și cu Petre Marin, liderii lor de generație, să vorbesc cu Gigi să îl pună pe Zenga după plecarea lui Pițurcă”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„CFR Cluj are un tur în fața noastră!”

MM Stoica a vorbit și despre , dar și despre : „CFR-ul nu e în pole-position, are deja un tur în față. Nu am nicio speranță de la Clinceni, chiar dacă s-a dus profesorul acolo”.

„Cred eu că Feșnic e acoperit de regulament, pentru mine nu e penalty, dar sunt și subiectiv, însă e mai penalty decât ce a fost la Farul cu Gaz Metan.

Nu am ce să-i reproșez lui Feșnic la cum a arbitrat meciul acesta. E hilar să susții că arbitrul nu a dat încă un penalty pentru ei sau că a fost faul la Houri.

A fost fault, dar după ce trecuseră 5 minute. Da, m-am mirat cum a venit Reghe cu echipa, dar a reglat-o la pauză.

Houri a făcut o partidă de excepție, ne-a dezechilibrat peste tot pe teren. Craiova a avut un meci bun și putea să și marcheze mai mult. Noi nu am avut noroc că am câștigat, am jucat mai bine”, a mai spus Mihai Stoica.