Mihai Stoica, noi detalii despre viitorul lui Elias Charalambous la FCSB: „Așa e la Gigi!”

Managerul general al campioanei României a spus că toată lumea din club își dorește ca tehnicianul cipriot să continue la echipă și că alegerea va fi doar a lui Elias Charalambous în cele din urmă.

Mihai Stoica, noi detalii despre viitorul lui Elias Charalambous la FCSB

Mihai Stoica a oferit noi detalii despre viitorul lui , acesta mărturisind că își dorește ca tehnicianul cipriot să rămână la echipă și din sezonul următor:

ADVERTISEMENT

„Tragem linie și vedem, nu se pune problema ca noi să nu ne dorim să continuăm. E un succes teribil ce s-a întâmplat anul ăsta, chiar dacă luăm campionatul sau nu. Înțeleg că unii spun că nu am bătut pe nimeni, decât pe campioana Greciei de trei ori. Să fim serioși! Simțim acum efectele acestei calificări.

Așa e la Gigi, toți antrenorii au același contract. Dacă ar fi sub contract, ar fi același lucru. Am spus eu o mare prostie și a fost preluată de presa din Cipru, am spus eu că mă gândesc doar să nu i se facă dor de familie și să se întoarcă în Cipru. Am gândit cu voce tare”.

ADVERTISEMENT

„Ce faci dacă vrea să se întoarcă la familie?”

„Ce faci dacă vrea să se întoarcă la familie? Ce faci atunci? Eu așa m-am gândit. Am avut antrenori, care nu au venit cu pretenții, dar e cu totul și cu totul altă situație. Nu știu ce se vorbește în Cipru sau în Grecia, iar dacă aud, bag degetele în urechi. Pot să știu ce se va întâmpla? Eu știu doar că îmi doresc să continue.

Am discutat de programul de pregătire. Anul trecut se terminase sezonul și nu semnase, a semnat ulterior. Pintilii a terminat licența A și va termina când va termina licența PRO. Va începe anul ăsta. Antrenorul de la Petrolul are licența A, având licența A ai voie să dai indicații, din câte știu eu”, a , la TV .

ADVERTISEMENT

„Trebuie să dai indicații cu o tonalitate mai joasă, n-ai voie să țipi și nu faci semne cu ambele mâini, doar cu dreapta, cred, și din cap. Mai mult pot face doar cei care au licența PRO. Asta poți să o faci și defensiv și ofensiv”, a mai spus Mihai Stoica.