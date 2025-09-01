Sport

Mihai Stoica, noi dezvăluiri șocante despre dialogul dintre Colțescu și Pintilii la CFR – FCSB 2-2. „A mers în vestiar. Ne-a luat peste picior”

Tensiuni mari după CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce l-a scos din sărite pe Mihai Stoica. „Este o sfidare la adresa unei echipe care a bătut Aberdeen”.
Alex Bodnariu
01.09.2025 | 21:07
Mihai Stoica, noi dezvăluiri incredibile despre dialogul purtat de Sebastian Colțescu și Mihai Pintilii după CFR - FCSB 2-2. „A mers în vestiar. Ne-a luat peste picior”

Continua discuțiile după derby-ul din Gruia dintre CFR și FCSB. Oficialii grupării din Capitală au criticat în termeni duri prestația arbitrilor, iar Mihai Stoica, președintele campioanei României, a făcut declarații incredibile. Sebastian Colțescu a mers la vestiare și i-a luat peste picior pe roș-albaștri.

Sebastian Colțescu, arătat cu degetul după CFR Cluj – FCSB 2-2

Duelul de la Cluj a fost unul extrem de tensionat, iar Sebastian Colțescu a fost criticat de ambele tabere. Arbitrul a luat mai multe decizii cel puțin neinspirate, iar la final a mers în vestiarul celor de la FCSB și i-a cerut explicații lui Mihai Pintilii.

Concret, arbitrul ar fi auzit pe cineva de la FCSB înjurând și a cerut explicații. Cum Elias Charalambous nu era în cabină, a mers la Mihai Pintilii, iar omul din staff-ul campioanei României i-a transmis că nu răspunde de comportamentul jucătorilor, întrucât nu e principal.

MM Stoica, dezvăluiri incredibile. Sebastian Colțescu l-a ironizat pe Pintilii

Mihai Stoica a precizat că Sebastian Colțescu l-ar fi luat peste picior pe Mihai Pintilii și i-a spus că, dacă el nu vine cu explicații pentru injurăturile auzite, îl va suna pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

„Când ai o fază într-un meci… se poate să greșești, dar aici? Cum pot justifica baremele? Colțescu are neobrăzarea să meargă la vestiar? I-a spus lui Pintilii. A înjurat cineva și a spus că Pintilii e responsabil. Antrenorul principal era pe teren. Pintilii a spus că nu știe cine a înjurat, iar Colțescu a spus: ‘Lasă, că îl sun pe Gigi Becali’.

Mi se pare o neobrăzare. Ce faci? Ne iei peste picior? Ne-ai luat în meci peste picior. Este o sfidare la adresa unei echipe care a bătut Aberdeen cu 3-0 acum trei zile, a declarat Mihai Stoica pentru Prima Sport.

Gigi Becali: „Păi dacă ne luăm la mișto… Îl suni, tu, pe Gigi Becali? Ce facem?”

Și Gigi Becali, patronul de la FCSB, a discutat despre acest subiect. Omul de afaceri a aflat după meci de cele petrecute la vestiare și l-a taxat pe Sebastian Colțescu în direct.

„Păi Colțescu, n-auzi ce făcea? Ce îl interesa pe el? Întreba pe acolo. L-a luat pe Pintilii: ‘Cine a înjurat? Cine a comentat?’ Și Pintilii i-a zis: ‘Nu știu, frate, nu mă întreba pe mine că nu sunt antrenor’. La care Colțescu: ‘Lasă, că îl sun pe Gigi Becali’. Adică nu e el (n.r. – Pintilii) antrenorul, e Gigi Becali. Păi dacă ne luăm la mișto… Îl suni, tu, pe Gigi Becali? Ce facem? Ne luăm la mișto?”, a spus Gigi Becali.

