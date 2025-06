Mihai Stoica nu a avut milă de Andrei Rațiu după acțiunea echipei naționale: „Mă șochează! Nu e treaba lui să facă biciclete peste biciclete”

Dacă Mircea Lucescu spune despre fundaș că a făcut două meciuri bune, Mihai Stoica l-a criticat dur. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că lucrurile pe care le face „Sonic” pe teren nu sunt de competența unui fundaș lateral.

Mihai Stoica, critici dure la adresa lui Andrei Rațiu

România a obținut trei puncte din dubla cu Austria și Cipru, iar șansele la locul 1 în grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii s-au diminuat drastic. După un meci slab la Viena, Nicolae Stanciu a primit avertisment și a lipsit în partida cu Cipru, iar banderola i-a fost înmânată lui Andrei Rațiu.

„Sonic” nu a adus o siguranță din punct de vedere defensiv, iar criticile nu au întârziat să apară. Mai multă lume este de părere că Andrei Rațiu încearcă prea multe „artificii” ofensive și că ar trebui să se concentreze mai tare pe treaba pe care o are de făcut în apărare. Mihai Stoica este de aceeași părere și l-a criticat dur după meciul cu Cipru:

„În opinia mea, continuă evoluțiile foarte slabe ale noului căpitan de echipă. Nu mi-a plăcut deloc. «Bicicleta» aia la limita careului advers a fost așa… cireașa de pe tort. Nu-mi plac deloc evoluțiile lui la echipa națională, nu-mi place schimbarea lui de atitudine, am văzut că vrea să dea cu capul în gură coechipierilor în Spania, l-a certat pe Miculescu, dar nu înțeleg de ce. Dar nu e pe un drum bun.

Cred că toată tevatura asta creată de nu știu ce site-fantomă, că îl vrea Barcelona, că îl vrea… toată lumea cred că-l voia la un moment dat. Am citit apoi undeva că, până la urmă, de unde se băteau cluburile mari să plătească o clauză de 25 de milioane, ar putea ajunge la Villarreal pe 7 milioane, acolo unde a fost și nu a fost folosit ani de zile. Ideea e că 25 de milioane nu este o sumă imensă pentru un fotbalist pe care unii îl văd cel mai mare fundaș dreapta din Europa. Eu nu-l văd deloc”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.

Mihai Stoica a făcut o paralelă între Andrei Rațiu și Cosmin Contra

„La fotbalul pe care îl apreciez eu, un fundaș lateral nu trebuie să facă un dribling în treimea proprie sau jumătatea proprie. Nu l-am văzut pe Lahm să se complice așa niciodată. Dar hai să nu vorbim de monștri sacri. A ajuns cu banderola pe mână, asta mă șochează. Pentru că a ajuns în Spania la o echipă medie, îl compar, din punctul ăsta de vedere, cu Cosmin Contra. Păi, Contra făcea așa ceva vreodată în viața lui?

Cosmin Contra era un fotbalist de excepție. Eu cred că asta poate să fie și Andrei Rațiu. Are 1,82 metri, are viteză, are un control bun al mingii, o tehnică bună de lovire a balonului, dar nu face ce trebuie. Dacă ar face ce trebuie, da, atunci s-ar putea lupta echipele mari pentru el. Dacă vine cineva să-l vadă la echipa națională și vede că el vrea să facă biciclete peste biciclete… Nu-i treaba fundașilor să facă biciclete. Biciclete fac atacanții. Dar să le facă cum trebuie, nu să calce pe minge”, a continuat oficialul celor de la FCSB

Andrei Rațiu a fost luat în colimator și de Gică Popescu

Fostul căpitan al Barcelonei este de părere că Andrei Rațiu nu face în teren ceea ce postul îi cere. „Baciul” consideră că jocul tactic al lui „Sonic” este mult prea haotic pentru a fi subiectul unui transfer la o echipă mare a Europei:

Îl vezi când mijlocaș, când extremă! Joacă orice, mai puțin fundaș dreapta! Mi se pare un jucător indisciplinat din punct de vedere al poziției lui în teren. Sigur, când are mingea la picior, e de Barcelona! Top! Dar cred că indisciplina lui în joc e motivul pentru care nu a reușit să facă pasul către echipe importante”, a spus „Baciul”, conform