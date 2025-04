Mihai Stoica nu a avut milă de Dan Șucu după comunicatul emis de Rapid: „Nu prea e prieten cu limba română. Le ofer meditații pro bono”

Mihai Stoica (60 de ani) a ieșit la atac după ce Dan Șucu (62 de ani) a lansat acuzații grave la adresa FCSB-ului. După eșecul suferit în Giulești, scor 1-2,

Mihai Stoica a scos armele și nu l-a menajat deloc pe Dan Șucu. După ce patronul alb-vișiniilor a lansat acuzații grave la adresa roș-albaștrilor, președintele C.A. de la FCSB a povestit un episod halucinant cu Dan și Diana Șucu. Meme susține că a fost ironizat de , pe 23 aprilie 2023, la meciul în care Rapid a învins-o pe FCSB, scor 1-0, când Horațiu Feșnic i-a iertat de cartonașe roșii pe Onea și pe Grigore, după atacurile grosolane asupra lui Coman, respectiv Compagno.

„Ăsta e comunicat de Comisia de Disciplină! Pentru prima dată în istorie cineva acuză arbitrii de hoție. Mi se pare ceva la nivelul umorului involuntar de la Căminul Cultural.

Să vorbești de fair-play când se întâmplă ce se întâmplă acolo… Toată lumea a văzut înjurăturile alea macabre! Și la noi se înjură, dar nu dăm comunicate. Eu nu am scris niciodată. Am 60 de ani, am fost un tânăr vlăstar al Partidului Comunist Român, că am acceptat să intru în partid la 20 de ani, fiind primul intrat în facultate. Dar nu am pârât niciodată pe nimeni că a băut sau a fumat. Era la greu la Galați, nu se găsea alcool. Se bea din pufoaică.

Cred că îi scrie altcineva comunicatele lui Șucu, că nu prea e prieten cu limba română. Nu poți să fii ‘mai puțin constant’, poți fii doar constant. Le ofer meditații pro bono. Pro bono înseamnă fără bani. Dar nu o să mai folosesc cuvinte elevate”, a tunat Meme Stoica.

„Am fost ironizat de familia Șucu. Doamna a spus că jucătorii noștri s-au lamentat”

În etapa a 6-a din actuala stagiune a play-off-ului, FCSB a rupt blestemul meciurilor cu Rapid. Campioana en-titre avea o serie de nouă meciuri la rând fără victorie. A reușit să se impună însă în propriul fief al giuleștenilor, la capătul

„Nu am avut spirit sportiv? Probabil că am tras de timp, îmi imaginez că asta au vrut să spună. Dar, cu câteva zile, antrenorul lor le reproșa jucătorilor că nu au tras de timp cu Hermannstadt pentru a intra în prelungiri. Câteodată, când suferi, mai apelezi și la mijloace mai neortodoxe.

Eu nu am văzut arbitrajul ăsta părtinitor. Mărturisesc că am văzut un arbtiraj dificil, dar bun. Că sunt faze de discutat, asta e altceva.

Am fost ironizat de familia Șucu pe 23 aprilie 2023, când, cu Feșnic la centru, când a fost atacul lui Onea la Coman și al lui Grigore cu talpa la Compagno. Am fost ironizat de soții Șucu că Sfântul Gheorghe nu a ținut cu Steaua. Doamna a spus că jucătorii noștri s-au lamentat.

Despre mahalagisme și invective nu se poate referi la noi pentru că eu nu am spus nimic înainte de meci. Am spus înainte de meci că arbitrii buni nu țin cont de bazaconiile pe care le expectorează unul sau altul.

Să discuți de valize cu bani pentru rezultate favorabile? O precizare. Valiza cu bani a fost trimisă pentru ca o echipă să își apere corect șansele. În alte țări mai dezvoltate, Germania sau Spania, se accepta asta”, a declarat Mihai Stoica la