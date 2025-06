Mihai Stoica nu a avut milă de fotbalistul României U21 după 1-2 cu Slovacia la Euro 2025: „Zero!”

Mihai Stoica (60 de ani) a răbufnit după ultimul meci al micilor „tricolori” la Campionatul European. Președintele C.A. de la FCSB l-a făcut praf pe un fotbalist care a jucat în fiecare partidă din Grupa A.

Mihai Stoica îl distruge pe Rareș Ilie după eliminarea României de la Euro U21 2025: „Are zero realizări în trei meciuri”

Mihai Stoica a găsit vinovatul pentru eliminarea rușinoasă a României de la Euro U21 2025. Selecționata pregătită de Daniel Pancu a terminat fără niciun punct Grupa A, în care a pierdut cu Italia (0-1), Spania (1-2) și Slovacia (1-2) și a primit critici aspre de la președintele C.A. de la FCSB.

„Nu pun mare preț pe rezultatele pe care le face naționala de tineret. Nu e o catastrofă, ideea e cum joci. Cu Italia și Spania am jucat. Că am stat defensiv, era normal, că ăștia suntem noi. Noi nu ne-am dus să cotropim pe nimeni, otrăveam fântânile, ardeam ogoarele, asta e gena noastră.

Noi ne apărăm, să nu-mi spună cineva că noi am atacat pe cineva. Ne-au mințit că ne-au spart pe la școli, că îi zăpăceam pe toți. Noi suntem ‘hai să nu deranjăm’. Am deranjat cumva Italia și Spania?

Slovacia nu e echipă slabă. Am văzut ambele meciuri, și Slovacia poate să zică că am pierdut meciuri pe care nu meritam să le piardem. Jucând acasă, cu altă atitudine față de noi. L-am văzut pe Louis Munteanu alergând, își dădea viața. Acum pierde mingea, se uită după alții cum aleargă.

Rareș Ilie este echipa asta națională. N-ai ce să-i reproșezi mare lucru, că încearcă, aleargă. Nu știi ce joacă, dacă joacă în dreapta sau în stânga. Îți dă senzația că ar putea face ceva, dar face zero!

Are zero realizări în trei meciuri, cum are și la Catanzaro. Bă, Catanzaro! Nu vorbim de altceva, și ne mirăm după că nu joacă Louis Munteanu la Fiorentina. Ăștia suntem", a declarat Mihai Stoica.

Rareș Ilie, sezoane slabe după plecarea de la Rapid

Poreclit „Micul fenomen”, Rareș Ilie a fost protagonistul unui transfer spectaculos în vara lui 2022, când Rapid la vândut la Nice în schimbul sumei de 4 milioane de euro. Mijlocașul ofensiv nu s-a impus în Ligue 1, astfel că francezii l-au împrumutat la diverse echipe: Maccabi Tel-Aviv, Laussane-Sport și Catanzaro.

Cotat în prezent la 1,8 milioane de euro, fostul rapidist a avut un sezon modest în stagiunea 2024-2025. A jucat doar 15 meciuri la gruparea care a terminat pe locul 6 în Serie B, reușind să dea 3 pase decisive, fără să marcheze însă vreun gol.