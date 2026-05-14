Betano sponsor oficial Cupa României

Mihai Stoica nu a avut milă de viitorul star al naționalei după finala Cupei României: „Face erori mari!”

Finala Cupei României nu a oferit un fotbal spectaculos, iar după loviturile de departajare Universitatea Craiova a câștigat trofeul. Mihai Stoica i-a desființat pe jucătorii lui U Cluj după prestația de miercuri
Ciprian Păvăleanu
14.05.2026 | 19:56
Mihai Stoica i-a criticat dur pe jucătorii Universității Cluj după eșecul din Cupa României Betano. Foto: Colaj FANATIK
Primul duel dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova a fost câștigat de olteni. Formația din Bănie a câștigat primul trofeu al sezonului, iar partida de duminică împotriva ardelenilor i-ar putea aduce și campionatul. Meciul de miercuri seară nu a fost unul spectaculos și a fost decis la loviturile de departajare după 120 de minute fără gol marcat. Mihai Stoica (61 de ani) i-a desființat pe jucătorii lui U Cluj, printre care Macalou, Mendy și Coubiș.

Mihai Stoica, critici dure la adresa jucătorilor lui U Cluj. Ce a spus despre Andrei Coubiș

Deși forța ofensivă a lui U Cluj a fost extrem de lăudată datorită unor jucători precum Lukic, Macalou sau Mendy, niciunul dintre aceștia nu a izbutit să îl învingă pe Laurențiu Popescu în finala Cupei României și astfel echipa lui Cristiano Bergodi a ratat primul obiectiv al sezonului.

Mihai Stoica nu a avut milă de fotbaliștii ardelenilor și a criticat aspru câteva dintre vedetele echipei, printre care și Andrei Coubiș, care este văzut drept perechea perfectă pentru Radu Drăgușin în centrul defensivei la naționala României: „Toată lumea a vorbit de Macalou… că e cel mai bun fotbalist, că nu știu ce. Eu nu l-am văzut aseară. În schimb, l-am văzut pe Stanojev, care a intrat foarte bine în locul său. Macalou nu s-a apărat nici la Bancu și nu a adus niciun plus în ofensivă. 

Universitatea Cluj a avut o singură ocazie, Craiova nu a avut niciuna. O situație la Baiaram și una la Bancu, dar atât! Ocazie imensă a fost cea a lui Mendy, despre care pot spune același lucru. Jucătorii mari se văd în meciurile importante. El a dat două goluri cu Rapid, a arătat că are ceva, dar în meciurile cu miză nu a arătat nimic. Mi-a plăcut Drammeh… Mikanovic a fost foarte bun. Toată lumea vorbea despre Coubiș ca despre viitorul star de la echipa națională, dar face erori mari. Nu a fost cazul să-l vedem sub presiune pentru că Universitatea Craiova nu a pus presiune. Pe scurt, a fost un meci în care parcă au zis «Hai să ajungem la loviturile de departajare și ce-o vrea Dumnezeu!»”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport 1.

Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! De ce nu s-a mai realizat transferul

Chiar dacă acum îl critică, Mihai Stoica recunoaște că l-a urmărit cu atenție în trecut pe Andrei Coubiș și chiar a dorit să-l aducă la FCSB, însă o accidentare gravă l-a scos din atenția roș-albaștrilor. Revenit pe gazon după o pauză îndelungată, roș-albaștrii îl puteau achiziționa pentru o sumă infimă, însă oficialul campioanei ultimelor două sezoane nu s-a riscat să transfere un jucător care nu juca deloc:

„Mie îmi plăcea foarte mult Coubiș. Am fost și l-am văzut, juca și fundaș dreapta. Înainte de scandalul ăla de la U19 din Slovacia, când a fost acuzat că vorbea cu italienii. Am fost la meciul cu Italia. M-a impresionat, iar apoi s-a accidentat foarte grav. Am mai discutat după accidentare. Puteai să iei un jucător care nu jucase deloc la Sampdoria? Noi avem nevoie de jucători să vină să joace”, a mai spus Mihai Stoica

