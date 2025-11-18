Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca doar în trailer”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica nu a ezitat să pună tunurile pe Mircea Lucescu la ”MM la Fanatik”, după înfrângerea din partida Bosnia – România 3-1. Oficialul FCSB s-a arătat deranjat de ceea ce s-a întâmplat cu Darius Olaru și Florin Tănase.

Deciziile lui Mircea Lucescu în privința lui Olaru și Tănase la Bosnia – România 3-1 l-au nemulțumit pe Mihai Stoica

Selecționerul Mircea Lucescu a hotărât să nu-l păstreze în lot pe Darius Olaru pentru întâlnirea cu Bosnia, iar pe Florin Tănase l-a trimis pe teren în minutele de prelungire. Aceste decizii l-au nemulțumit total pe Mihai Stoica.

”Față de meciul cu Austria, Ianis Hagi a fost mult sub. Poate s-ar fi impus ca de pe bancă să vină altcineva. Era Tănase, dar Tănase a jucat din minutul 93. Tănase dacă era actor, juca doar în trailer. Dacă el joacă 3 minute pe meci, asta e.

Am înțeles de ce a fost trimis Olaru în tribună, deși eu cred că pentru un meci de genul ăsta Olaru ar fi fost indispensabil echipei naționale. Dar aici nu pot să mă eliberez de doza de subiectivism logică pe care o am.

(n.r. – De ce ar fost indispensabil?) Pentru că Olaru este un jucător care nu renunță niciodată, este genul lui Bîrligea. Este un jucător care aleargă, face ambele faze și poate… Dar dacă noi jucam în a doua parte a meciului cum am făcut-o în prima, totul era perfect și chestia asta nu avea niciun sens. De aia mă feresc după război să mă dau viteaz”, a declarat Stoica, la .

Mihai Stoica, amintire uluitoare de la ”coșmarul” Middlesbrough – Steaua

Întrebat de Horia Ivanovici dacă vine din mentalitate, oficialul FCSB a povestit un episod întâmplat la pauza celebrului meci Middlesbrough – Steaua 4-2, din manșa secundă a semifinalelor Cupei UEFA, de acum aproape 20 de ani.

”Se vedea clar că luăm gol. Chestiile astea le-am trăit. De foarte multe ori te rogi să nu ai pauză, pentru că în pauză se schimbă multe. Eu am auzit la Middlesbrough o discuție între jucători la baie și vocea unui jucător, dar nu am spus niciodată vocea cui a fost, care a zis exact așa: ‘Deci, trebuie să mai luăm 3 goluri ca să ne elimine?’.

Am ieșit și am spus: ‘Băi, ce întrebare e asta? Nu trebuie să mai luăm niciun gol, trebuie să câștigăm să avem coeficient. Nici nu trebuie să pierdem meciul ăsta, indiferent dacă 3-2 înseamnă calificare’. Dar jucătorii au chestia asta”, a spus el.

Ce se întâmplă la pauză într-un vestiar

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a explicat la ”MM la FANATIK” că în pauza unui meci se pot întâmpla extrem de multe lucruri, iar jucătorii reacționează diferit la felul în care decurge jocul.

”În pauză se întâmplă multe. Unii reușesc să se reseteze și să joace mult peste ce au făcut în prima. Sunt foarte multe meciuri de genul ăsta când o echipă joacă extraordinar jumătate de partidă și după aia nimic.

Unii se sperie de rezultat. Iar noi românii, de regulă, ne speriem de rezultat, de succes. Asta s-a întâmplat și la case mai mare și nu numai despărțind meciurile în jumătate.

Am văzut Manchester City într-un haos total la meciul cu Chelsea, la meciul cu Real Madrid, am văzut atât de multe situații de genul ăsta încât explicațiile sunt puerile. Pur și simplu: ‘Am jucat bine, hai că o să fie bine, dar dacă vin ăștia peste noi?’. Și au venit peste noi”, a afirmat Mihai Stoica.