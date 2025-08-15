Sport

Mihai Stoica nu are dubii înainte de Rapid – FCSB: „Semnez să luăm bătaie cu 0-8 și să luăm campionatul!”

MM Stoica, prima reacție după calificarea în play-off-ul Europa League. Care au fost remarcații oficialului campioanei României.
Alex Bodnariu
15.08.2025 | 11:37
Mihai Stoica nu are dubii inainte de Rapid FCSB Semnez sa luam bataie cu 08 si sa luam campionatul
ULTIMA ORĂ
MM Stoica, doar un zâmbet după Drita - FCSB 1-3. „Am avut emoții”. Declarații în forță înainte de derby-ul cu Rapid

Campioana României s-a impus în dubla manșă în fața kosovarilor de la Drita și s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor lui Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. MM Stoica, prima reacție după victoria din Kosovo

FCSB a câștigat cu 6-3 la general dubla cu Drita și va juca în play-off cu Aberdeen. Campioana României încă nu a arătat excelent, dar are garantată prezența măcar în Conference League. Până la duelul cu scoțienii, urmează derby-ul de foc cu Rapid București.

Cine l-a impresionat pe MM Stoica în Drita – FCSB 1-3

Mihai Stoica a ținut să laude jocul fotbaliștilor de la FCSB și, în special, pe cel al jucătorilor care au intrat de pe banca de rezerve. Darius Olaru a fost unul dintre remarcații partidei, reușind să scoată un cartonaș roșu în partea a doua a jocului de la Priștina.

ADVERTISEMENT

„Am avut emoții în debutul celei de-a doua reprize, dar lucrurile s-au reglat. Olaru a intrat, a scos cartonaș roșu. E o revenire de bun augur. Avem multe probleme. Șut a simțit o durere, dar a rămas pe teren cât a putut. Va trebui să reglăm tot ce avem și să ne prezentăm bine și duminică, pentru că e un derby important.

Când dai gol venind de la vestiare, e clar că, din start, știi că e ziua ta. Asta nu s-a întâmplat în alte meciuri. Cred că Drita e peste Skendija și că asta ar fi trebuit să se întâmple și la Skopje. Ne uităm tot în față, întâi la meciul cu Rapid, iar apoi la Aberdeen.

ADVERTISEMENT
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program...
Digi24.ro
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă

Câteodată simți, câteodată nu simți. Cisotti a atacat foarte bine acolo. Cred că niciunui jucător nu i se poate reproșa nimic. Țin să subliniez evoluția lui Pantea, care a jucat pe o poziție pe care nu e obișnuit și l-a înlocuit bine pe Radunović.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul...
Digisport.ro
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie

Politic a marcat un gol superb. Jucătorii care au venit de pe bancă au intrat foarte bine în joc. Dennis Politic nu prea știe să marcheze goluri urâte. E unul dintre autorii victoriei din tur. E foarte bine că îi place să joace și vârf. Avem nevoie de variante până revine Alibec”, a declarat oficialul campioanei României.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, anunț înainte de Rapid – FCSB. „Ne-a bătut pe unde ne-a prins”

În plus, MM Stoica a vorbit și despre duelul cu Rapid din Superliga României. Se anunță o atmosferă de gală pe Arena Națională. Președintele celor de la FCSB este gata de confruntarea cu gruparea din Giulești și mizează pe sprijinul Peluzei Nord:

„Noi avem asigurată prezența în Conference League. Ne dorim să trecem de Aberdeen și să repetăm parcursul de anul trecut, deși pare că anul ăsta va fi mult mai greu.

Deocamdată avem meci cu Rapid. Înțeleg de la Victor Angelescu că mizează pe 30.000 de susținători. Eu mizez pe Peluza Nord. Nu joacă pozițiile. Rapid ne-a bătut pe unde ne-a prins, dar noi am câștigat ultimele două campionate. Eu nu sunt genul care să vrea să bată Rapid și Dinamo și să nu câștige vreun campionat. Pe noi ne interesează trofeele.

Eu nu trăiesc să batem Rapid și Dinamo în timpul sezonului. Semnez să luăm bătaie cu 4-0, 8-0, cu ambele, și să câștigăm campionatul. Asta contează, trofeele și participările în Europa”, a mai declarat Mihai Stoica, conform Prima Sport.

FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, în urnele de la tragerea la sorți a...
Fanatik
FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, în urnele de la tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League. Cine ar fi echipa cea mai avantajată în caz de calificare în play-off
”Mă gândeam la săracul de Rotaru! E în fibrilații la meciurile astea”. Giovanni...
Fanatik
”Mă gândeam la săracul de Rotaru! E în fibrilații la meciurile astea”. Giovanni Becali s-a speriat la thrillerul Trnava – Craiova
Live video Liga 2, etapa 3. Acum se joacă FC Bihor – CSC...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Acum se joacă FC Bihor – CSC Dumbrăvița, primul meci al rundei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către...
iamsport.ro
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către Federația din Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!