Mihai Stoica nu are dubii înainte de Rapid – FCSB: „Semnez să luăm bătaie cu 0-8 și să luăm campionatul!”

și s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor lui Elias Charalambous.

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League. MM Stoica, prima reacție după victoria din Kosovo

. Campioana României încă nu a arătat excelent, dar are garantată prezența măcar în Conference League. Până la duelul cu scoțienii, urmează derby-ul de foc cu Rapid București.

Cine l-a impresionat pe MM Stoica în Drita – FCSB 1-3

Mihai Stoica a ținut să laude jocul fotbaliștilor de la FCSB și, în special, pe cel al jucătorilor care au intrat de pe banca de rezerve. Darius Olaru a fost unul dintre remarcații partidei, reușind să scoată un cartonaș roșu în partea a doua a jocului de la Priștina.

„Am avut emoții în debutul celei de-a doua reprize, dar lucrurile s-au reglat. Olaru a intrat, a scos cartonaș roșu. E o revenire de bun augur. Avem multe probleme. Șut a simțit o durere, dar a rămas pe teren cât a putut. Va trebui să reglăm tot ce avem și să ne prezentăm bine și duminică, pentru că e un derby important.

Când dai gol venind de la vestiare, e clar că, din start, știi că e ziua ta. Asta nu s-a întâmplat în alte meciuri. Cred că Drita e peste Skendija și că asta ar fi trebuit să se întâmple și la Skopje. Ne uităm tot în față, întâi la meciul cu Rapid, iar apoi la Aberdeen.

Câteodată simți, câteodată nu simți. Cisotti a atacat foarte bine acolo. Cred că niciunui jucător nu i se poate reproșa nimic. Țin să subliniez evoluția lui Pantea, care a jucat pe o poziție pe care nu e obișnuit și l-a înlocuit bine pe Radunović.

Politic a marcat un gol superb. Jucătorii care au venit de pe bancă au intrat foarte bine în joc. Dennis Politic nu prea știe să marcheze goluri urâte. E unul dintre autorii victoriei din tur. E foarte bine că îi place să joace și vârf. Avem nevoie de variante până revine Alibec”, a declarat oficialul campioanei României.

Mihai Stoica, anunț înainte de Rapid – FCSB. „Ne-a bătut pe unde ne-a prins”

În plus, MM Stoica a vorbit și despre duelul cu Rapid din Superliga României. Se anunță o atmosferă de gală pe Arena Națională. Președintele celor de la FCSB este gata de confruntarea cu gruparea din Giulești și mizează pe sprijinul Peluzei Nord:

„Noi avem asigurată prezența în Conference League. Ne dorim să trecem de Aberdeen și să repetăm parcursul de anul trecut, deși pare că anul ăsta va fi mult mai greu.

Deocamdată avem meci cu Rapid. Înțeleg de la Victor Angelescu că mizează pe 30.000 de susținători. Eu mizez pe Peluza Nord. Nu joacă pozițiile. Rapid ne-a bătut pe unde ne-a prins, dar noi am câștigat ultimele două campionate. Eu nu sunt genul care să vrea să bată Rapid și Dinamo și să nu câștige vreun campionat. Pe noi ne interesează trofeele.

Eu nu trăiesc să batem Rapid și Dinamo în timpul sezonului. Semnez să luăm bătaie cu 4-0, 8-0, cu ambele, și să câștigăm campionatul. Asta contează, trofeele și participările în Europa”, a mai declarat Mihai Stoica, conform Prima Sport.