Mihai Stoica nu are dubii înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB: „Ce au ei, n-a avut nimeni. Sunt la alt nivel”

FCSB va evolua joi, de la ora 22:00, pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad, în etapa a 5-a a fazei ligii din Europa League. Duelul este unul extrem de important pentru campioana României, iar Mihai Stoica s-a pronunțat cu privire la formația sârbă, care a câștigat ultimele 8 titluri pe plan intern.

Ce a declarat Mihai Stoica despre partida Steaua Roșie Belgrad – FCSB

Mihai Stoica a subliniat faptul că Steaua Roșie are un buget imens, poate cel mai mare din estul Europei în momentul de față. Chiar și în acest context însă, rezultatele din acest sezon au fost sub așteptări, sârbii fiind eliminați din preliminariile Champions League de echipa lui Vlad Dragomir, Pafos. „Dacă ne prind cum am fost cu Basel și rămânem în 11 oameni, eu zic că ne prinde bine. Ce are Steaua Roșie acum, n-a avut nimeni, poate doar Șahtior și Dinamo Kiev, vorbesc de fostul lagăr socialist.

În Rusia au fost bani mulți, dar nu iau Rusia în calcul, a fost prea puternică. În rest, nimeni nu a ajuns la nivelul la care e Steaua Roșie acum, să cumperi jucători cu 5 milioane câți vrei și să dai salarii de 2.5 milioane, cât are Arnautovic net. Sunt la alt nivel. Dar neavând competiție, au început și ei să aibă probleme. I-a scos Pafos, care n-a cumpărat un jucător, au adus doar jucători liberi”, a afirmat oficialul campioanei la TV .

În ce formă se află Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB

Acesta a analizat și momentul pe care îl traversează în ultimele luni. „I-au bătut pe Lille, au pierdut cu Braga, acum cu Javor în campionat, nu știi cum să-i iei. Am văzut ambele meciuri cu Pafos și mă așteptam la mult mai mult de la ei. Eu zic că se joacă.

Și Basel îi năucise pe Stuttgart și cu noi s-au chinuit rău de tot. Eu aș fi vrut ca ambele echipe să fie la bătaie, la calificare și să fie ‘Marakana’ arhiplină. Nu știu ce o să fie la meciul cu noi”, a declarat Mihai Stoica pentru sursa menționată. .