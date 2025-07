Mihai Stoica nu-și explică haosul FCSB-ului din a doua repriză cu Shkendija: „E alarmant. Suntem cu toții vinovați”

FCSB a trăit un nou eșec în Liga Campionilor, după înfrângerea din Andorra. Campioana României nu pare în largul ei la meciurile din deplasare și a fost învinsă și de Shkendija. Mihai Stoica, managerul general al „roș-albaștrilor”, nu a înțeles ce s-a întâmplat cu echipa și susține că a doua repriză a bucureștenilor este una dintre cele mai slabe din istorie.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica trage un semnal de alarmă după Shkendija – FCSB 1-0: „Dacă nu reglăm, suntem vinovați cu toții”

Mihai Stoica a fost extrem de dezamăgit de jocul lui FCSB după înfrângerea din Macedonia de Nord. Shkendija a învins-o pe campioana României cu scorul de 1-0, prin în minutul 65, imediat după

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB trage un semnal de alarmă pentru a regla problemele din jocul campioanei: „Din nefericire, fără Bîrligea sau Alibec nu am reușit să ne rezolvăm problemele. Trebuie să uităm acest rezultat foarte rapid, deși eu la pauză eram foarte mulțumit. Mingea a fost numai la noi și nu am reușit să marcăm. Asta am văzut-o și în dubla cu Inter D’Escaldes, dar nimic nu anunța haosul din repriza a doua.

ADVERTISEMENT

Caracterele puternice se arată în astfel de momente. Dacă nu reușim să reglăm, înseamnă că suntem cu toții vinovați. M-a deranjat haosul din a doua jumătate, împotriva unui adversar extrem de modest. Olaru și Șut au fost supărați pe situația în sine, nu pe schimbări”, a declarat Mihai Stoica, conform

La ce se așteaptă Mihai Stoica pentru returul de la București

Cu toate că FCSB a arătat foarte rău în repriza secundă, Mihai Stoica este încrezător în returul de pe Arena Națională, unde crede că peste 40.000 de suporteri îi vor împinge pe „roș-albaștrii” către turul al treilea din Liga Campionilor:

ADVERTISEMENT

„Presiunea va fi imensă pe adversarii noștri. Cred că va fi cu totul altceva. Am văzut ostilitate de la 7000 de spectatori. Suporterii noștri conștientizează că este un moment dificil și îi vom avea lângă noi. Nu există motive pentru care să nu obținem o victorie la un scor care să ne permită să mergem mai departe.

ADVERTISEMENT

N-am început bine a doua parte a jocului și nici jucătorii de pe bancă nu au intrat bine. La cartonașul lui Tănase a fost în primul rând o greșeală a lui Cisotti. Din instinct, mai faci și faulturi de genul ăsta. Nu era în plan ca Octavian Popescu să joace astăzi, încă mai are nevoie de o perioadă de timp. Este alarmant ce s-a întâmplat astăzi, dar dacă nu reușim să rezolvăm problemele înseamnă că suntem vinovați.

ADVERTISEMENT

Pentru retur mizez pe 35.000 – 40.000 de suporteri care să fie un ajutor, cum au fost mereu. Acum 3 ani am jucat împotriva lui Saburtalo, echipă superioară celor împotriva cărora am jucat astăzi. Atunci am pierdut în prima manșă și ne-am calificat”, a mai adăugat oficialul lui FCSB.