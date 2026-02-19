Mihai Stoica numește greșeala de arbitraj care aruncă în aer lupta la play-off: „E viciere de rezultat. Suntem trei pe un loc”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica, contrariat de faza controversată de arbitraj petrecută în finalul meciului Hermannstadt – CFR Cluj 0-1

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a comentat faptul că președintele CCA, Kyros Vassaras, nu a intrat în detalii când s-a pus problema să analizeze faza controversată de arbitraj petrecută în finalul meciului Hermannstadt – CFR Cluj 0-1.

Mihai Stoica, contrariat de faza controversată de arbitraj petrecută în finalul meciului Hermannstadt – CFR Cluj 0-1

Atunci, sibienii au solicitat acordarea unui penalty, dar în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că nu se punea problema de așa ceva, după ce momentul a fost analizat în camera VAR.

ADVERTISEMENT

Făcând o paralelă între faza de la Petrolul – FC Argeș, cu Radu Petrescu în prim-plan, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a apreciat că mai degrabă a fost decât la Ploiești, chestiune care, a ținut el să sublinieze, poate afecta direct campioana României în lupta ei, inclusiv cu CFR Cluj, pentru accederea în play-off-ul acestui sezon de SuperLiga.

„(n.r. Despre deja celebra fază de la Petrolul – FC Argeș) E clar că Radu Petrescu a fost convins că a greșit și a așteptat o confirmare. S-a blocat, aia e păcat de el, putea să iasă fără niciun fel de problemă (n.r. prin minge de arbitru). A ales varianta veche, old school. ‘Lasă, mă, că se vede ceva pe acolo’. Uite că nu s-a văzut.

ADVERTISEMENT

Eu aștept altceva acum, să fie chemați cei de la Hermannstadt (n.r. așa cum s-a întâmplat cu Dani Coman, chemat de Kyros Vassaras la CCA) să li se prezinte cum a reușit duo-ul Dumitrache – Hațegan să îl convingă pe Chivulete că nu a fost penalty (n.r. în prelungiri cu CFR Cluj).

ADVERTISEMENT

Aceste două puncte câștigate de CFR cu o greșeală contează mult pentru noi ăștia care dăm la medicină, că suntem trei pe un loc. Așa, poate CFR a rezolvat-o.

(…) (n.r. Despre situația cu Radu Petrescu) Se prezintă trunchiat. Nu este nicio viciere de rezultat, e o greșeală reparată cu altă greșeală. Dacă dădea minge de arbitru, nu mai era nicio discuție. Problema e că se trece cu vederea ce s-a întâmplat dincolo (n.r. la Hermannstadt – CFR Cluj). E foarte grav, acolo e viciere de rezultat. Aici nu e nicio viciere”, în direct la