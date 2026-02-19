Sport

Mihai Stoica numește greșeala de arbitraj care aruncă în aer lupta la play-off: „E viciere de rezultat. Suntem trei pe un loc”

Mihai Stoica, reacție vehementă vizavi arbitrajul de la meciul rivalei! Oficialul FCSB a avut un discurs categoric în direct.
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.02.2026 | 01:12
Mihai Stoica numeste greseala de arbitraj care arunca in aer lupta la playoff E viciere de rezultat Suntem trei pe un loc
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, furios pe arbitrajul de la Hermannstadt - CFR Cluj. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a comentat faptul că președintele CCA, Kyros Vassaras, nu a intrat în detalii când s-a pus problema să analizeze faza controversată de arbitraj petrecută în finalul meciului Hermannstadt – CFR Cluj 0-1.

Mihai Stoica, contrariat de faza controversată de arbitraj petrecută în finalul meciului Hermannstadt – CFR Cluj 0-1

Atunci, sibienii au solicitat acordarea unui penalty, dar în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că nu se punea problema de așa ceva, după ce momentul a fost analizat în camera VAR.

ADVERTISEMENT

Făcând o paralelă între faza de la Petrolul – FC Argeș, cu Radu Petrescu în prim-plan, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a apreciat că mai degrabă a fost viciere de rezultat la Sibiu decât la Ploiești, chestiune care, a ținut el să sublinieze, poate afecta direct campioana României în lupta ei, inclusiv cu CFR Cluj, pentru accederea în play-off-ul acestui sezon de SuperLiga.

„(n.r. Despre deja celebra fază de la Petrolul – FC Argeș) E clar că Radu Petrescu a fost convins că a greșit și a așteptat o confirmare. S-a blocat, aia e păcat de el, putea să iasă fără niciun fel de problemă (n.r. prin minge de arbitru). A ales varianta veche, old school. ‘Lasă, mă, că se vede ceva pe acolo’. Uite că nu s-a văzut.

ADVERTISEMENT
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Digi24.ro
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot

Eu aștept altceva acum, să fie chemați cei de la Hermannstadt (n.r. așa cum s-a întâmplat cu Dani Coman, chemat de Kyros Vassaras la CCA) să li se prezinte cum a reușit duo-ul Dumitrache – Hațegan să îl convingă pe Chivulete că nu a fost penalty (n.r. în prelungiri cu CFR Cluj).

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii:
Digisport.ro
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"

Aceste două puncte câștigate de CFR cu o greșeală contează mult pentru noi ăștia care dăm la medicină, că suntem trei pe un loc. Așa, poate CFR a rezolvat-o.

(…) (n.r. Despre situația cu Radu Petrescu) Se prezintă trunchiat. Nu este nicio viciere de rezultat, e o greșeală reparată cu altă greșeală. Dacă dădea minge de arbitru, nu mai era nicio discuție. Problema e că se trece cu vederea ce s-a întâmplat dincolo (n.r. la Hermannstadt – CFR Cluj). E foarte grav, acolo e viciere de rezultat. Aici nu e nicio viciere”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

ADVERTISEMENT
Marius Șumudică, cu un pas mai aproape de retrogradare din cauza unui român....
Fanatik
Marius Șumudică, cu un pas mai aproape de retrogradare din cauza unui român. Ce s-a întâmplat în Arabia Saudită
MM Stoica l-a făcut praf în direct: „Nu joacă absolut nimic! I-a distrus”
Fanatik
MM Stoica l-a făcut praf în direct: „Nu joacă absolut nimic! I-a distrus”
Românii la JO de Iarnă 2026. Julia Sauter, cea mai bună clasare din...
Fanatik
Românii la JO de Iarnă 2026. Julia Sauter, cea mai bună clasare din istoria României!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Florin Tănase l-a sunat pe Prunea după ce fostul portar îl criticase! Ce...
iamsport.ro
Florin Tănase l-a sunat pe Prunea după ce fostul portar îl criticase! Ce i-a spus decarul FCSB l-a lăsat mască: 'Te-ai luat de mine!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!