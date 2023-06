Mihai Stoica o laudă pe Dinamo: „Chiar am avut emoții pentru ei!”. Avertisment pentru Ovidiu Burcă: „N-au lot de prima ligă”

Totuși, oficialul FCSB-ului îl avertizează pe Ovidiu Burcă și i-a transmis că Dinamo nu are lot de prima ligă, la fel ca Oțelul Galați și Poli Iași, echipe care au promovat direct din Liga 2.

Mihai Stoica o laudă pe Dinamo după revenirea în prima ligă

după revenirea în prima ligă și a recunoscut că a avut emoții pentru „câini” la barajul pe care l-au avut cu FC Argeș. MM Stoica a mai spus că Dinamo a avut o presiune mare la retur, ținând cont de victoria uluitoare de pe Arena Națională:

ADVERTISEMENT

„Chiar n-am fost fals! Am avut emoții pentru Dinamo. Dacă iei post cu post, FC Argeș e peste Dinamo. Dinamo a avut o presiune fantastică în retur.

Nu contează doar ce fotbaliști aduci. Față de echipa care a retrogradat, luați echipa de baraj cu Universitatea Cluj și luați echipa de acum. Nu e mare diferență. De-acum înainte e o presiune mare”.

ADVERTISEMENT

„Dinamo nu are lot de primă ligă acum”

„Dinamo nu are lot de prima ligă acum, nici Galați nu are și nici Iași nu are. Spre deosebire de Dinamo, Mioveni avea jucători cu experiență, chiar dacă erau mai mulți de Liga 2, care lucrau cu Pelici de mai mult timp și primeau greu gol.

Dinamo joacă frumos, însă una este cum joci fotbal în liga a doua și alta e cum joci fotbal în prima ligă. Bogdan Barbu a fost jucătorul care a contribuit cel mai mult la promovarea Clinceniului în prima ligă, iar când a ajuns să joace în prima ligă nu punea piciorul pe minge”, a , la TV .

ADVERTISEMENT

„E formidabil ce s-a întâmplat! DDB punea bani să ajute echipa, dar lumea nu venea la meciuri. Acum vin oamenii la stadion, e clar că e emulație.

Steaua-Dinamo e Steaua-Dinamo! Mai sunt și alte meciuri interesante, însă acesta este derby-ul campionatului, care atrage mii de suporteri la stadion.

ADVERTISEMENT

E foarte greu să-i explici unui jucător că nu te mai bazezi pe el. E cel mai onorabil să îi spui în față decât să-i dai mesaj sau să-i spui după 3 săptămâni, la reunire”, a mai spus Mihai Stoica.