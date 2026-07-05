Mihai Stoica o vrea pe Argentina out de la Cupa Mondială 2026: „Să se ducă la ei în Buenos Aires!”

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii a ajuns în faza optimilor de finală. În drumul spre această fază a competiției, Argentina a avut un meci extrem de dificil în fața reprezentativei din Capul Verde. Cum duelul a ajuns în prelungiri, elevii lui Lionel Scaloni au evitat loviturile de pedeapsă datorită unui autogol în minutul 111.

Mihai Stoica o vrea pe Argentina out de la Cupa Mondială 2026

Argentina este considerată și la această ediție una dintre principalele pretendente la trofeu. Întrebat despre parcursul sud-americanilor la competiție, Mihai Stoica a transmis că și-ar dori ca naționala să fie eliminată. Oficialul FCSB e de părere că jucătorii convocați de Lionel Scaloni arată mult mai rău decât în urmă cu patru ani, când se impuneau în finala cu Franța.

ADVERTISEMENT

„Îmi doream să fie Argentina slabă, dar nu speram să fie atât de slabă. Sper să fie din ce în ce mai slabă și să plece acasă. Să se ducă la ei, în Buenos Aires, să sărbătorească la ei la Obelisk”, a declarat Mihai Stoica vizavi de calificarea Argentinei în optimi, potrivit .

Cu cine joacă Argentina în optimile de finală la Cupa Mondială

Deținătoarea trofeului mondial continuă să impresioneze la actualul turneu final. După ce a obținut maximum de puncte în faza grupelor, Argentina a trecut dramatic, în prelungiri, de selecționata din Capul Verde. , .

ADVERTISEMENT

Duelul cu Egipt îl poate duce pe Lionel Messi la o bornă chiar mai impresionantă la acest turneu final. Căpitanul Argentinei a marcat nu mai puțin de 7 goluri în cele patru dueluri disputate la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic și are șanse importante să iasă golgheterul competiției.