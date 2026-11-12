Mihai Stoica, păcălit la FCSB de „mafia” impresarilor! Gigi Becali: „L-au lucrat timp de 4 luni”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a dat afară mai mulți oameni de la FCSB, printre care Florin Cernat și Alin Stoica, dar și alte persoane din cadrul academiei. De asemenea, Mihai Stoica și-a pierdut puterea executivă din cadrul clubului, însă patronul roș-albaștrilor nu se dezice de prietenul său și a explicat că îi va păstra un loc la FCSB. Chiar dacă este dezamăgit de deciziile sale, omul de afaceri a explicat că MM a fost păcălit de oamenii din staff pe care s-a bazat în ultima vreme și de impresari.

Gigi Becali regretă că i-a dat prea multă putere lui Mihai Stoica

În ultimii ani, Mihai Stoica a avut putere deplină la FCSB, bineînțeles, cuvântul final avându-l Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor regretă această decizie, mai ales din cauza faptului că oficialul bucureștenilor nu și-a ales oamenii potriviți cu care să lucreze. însă MM rămâne un om important atât pentru el, cât și pentru club.

ADVERTISEMENT

Becali a mai explicat că i-a dat afară pe Florin Cernat și Alin Stoica tocmai pentru a-i face un bine lui Mihai Stoica: „Nu am dat de MM. El este plecat în pelerinaj cu niște părinți, dar nu este asta o problemă. Voi îl știți pe MM. Nu mă dezic de el niciodată în viață. Un lucru este evident: de un an de zile, echipa asta nu mai joacă fotbal. De un an de zile, nimic! Trebuie să se ia niște măsuri. O să salvez echipa! Cel mai de vină este Becali. El și numai el! Nu trebuie să îți pui baza într-un singur om, așa cum am făcut eu cu MM. Așa este natura umană, așa este omul. Când îi dai putere…

El a luat-o pe o pantă greșită. Nu trebuia să îi dau atât de multă putere lui MM. Am zis că MM este ca Becali la club. Am greșit! Eu sunt vinovat pentru că am greșit. Acum încerc să redresez situația. MM este prietenul meu. Nu pot să povestesc tot ce s-a întâmplat. Dacă aș spune, ar însemna că îl incriminez pe MM, iar eu nu vreau asta. Nu vreau să cadă țap ispășitor. Nu vreau să îl nenorocesc.

ADVERTISEMENT

Dacă își dă demisia, eu nu îl las. Îl chem la mine și îl întreb dacă e nebun. Eu să îi las pe dușmanii lui să se bucure? Eu nu îl las în bătaia puștii! La clubul ăsta o să fie MM, o să fiu eu, o să ajungă și copiii mei. Important este clubul, echipa de fotbal, nu ce putere are MM sau altcineva. Eu sunt singurul care poate salva echipa. Dacă este nevoie de asta, asta fac. El nu și-a exercitat cum trebuie puterea pe care i-am dat-o. Este evident că oamenii la care am renunțat nu își făceau treaba. Au spus că aduc jucători. Unde sunt jucătorii? Eu fac asta pentru că țin prea mult la MM. I-am îndepărtat pe ăștia de lângă el”, a spus Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

Cum a fost păcălit Mihai Stoica în cazul transferului lui Aymen Boutoutaou

Una dintre marile dezamăgiri de la FCSB, în ochii lui Gigi Becali, este Aymen Boutoutaou. Algerianul nu este un fotbalist pe placul , chiar dacă el a făcut câteva meciuri foarte bune în tricoul roș-albaștrilor. MM Stoica a fost cel care l-a adus pe Boutoutaou și a insistat pentru el, însă Becali este sigur că a fost influențat de strategiile impresarilor de a umfla prețul jucătorilor.

ADVERTISEMENT

„De ce să le dau bani degeaba? MM și-a pus baza în ei, dar nu cred că, la cât se pricepe la fotbal, ar fi dat atâția bani pe jucătorii ăștia dacă nu era influențat. Eu cred că MM a avut încredere în ei. Are și el o vârstă. A mers pe mâna lor. MM a zis: «Da, bă, e foarte bun ăla!». Nu s-a ținut cont.

Eu am zis să se colaboreze acolo, în birou. Nu s-a ținut cont. Când Becali aduce un om, nu îl persiflezi. Ordinul meu trebuie să se respecte. La o emisiune l-am auzit pe Nicolescu când a spus că Boutoutaou a fost ofertat de Dinamo. Mi-a venit în cap să întreb cât au dat pe el. Am întrebat și mi-au spus că 900.000 de euro, dar cu bonusuri. Așa mi-a spus omul. Când am un interes cu cineva, când negociez, după 10 minute îmi dau seama ce gândește. Îmi dau seama cam ce vrea și care este scopul lui. Cum deschizi gura, îmi dau seama dacă ești om de bază sau vagabond.

ADVERTISEMENT

Poate să-mi ceară lumea milioane și miliarde. Ei pot să ceară. Așa l-au lucrat pe MM. L-au lucrat la psihic! Au amânat transferul, iar MM a început să-l analizeze pe Boutoutaou. A fost păcălit MM! MM a fost păcălit din cauza atitudinii lui. Niciodată nu l-ar fi păcălit pe MM. L-au lucrat trei-patru luni. Până la urmă, MM s-a văzut cu cuțitul la os și le-a dat ce au vrut. Așa l-au păcălit pe MM”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.