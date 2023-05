Mihai Stoica, pas în spate după declarațiile lui Gică Hagi la adresa FCSB: „Nu poți ataca idolul pe care-l ai de 40 ani”

Rivalitatea dintre Farul și FCSB este mai aprinsă ca niciodată, deoarece duminică, 21 mai, de la ora 21:00, cele două formații se înfruntă la Ovidiu în penultima etapă într-un meci decisiv în lupta pentru titlu. Gică Hagi a avut mai multe comentarii acide la adresa roș-albaștrilor înaintea derby-ului, însă Mihai Stoica nu a venit cu replica.

Mihai Stoica, pas în spate după declarațiile lui Gică Hagi la adresa FCSB: „N-am replicat celor datorită cărora am devenit stelist”

Mihai Stoica este recunoscut pentru felul în care sare în apărarea FCSB, mai ales când atacurile din lumea fotbalului se îndreaptă către jucători. Mișcat de presiunea finalului de sezon, , care, la rândul său, .

Totuși, Mihai Stoica a explicat motivul pentru care nu i-a dat replica „Regelui”. La fel ca în cazul lui Tudorel Stoica sau Marcel Răducanu, foste glorii ale Stelei, managerul general al roș-albaștrilor nu i-a răspuns lui Gică Hagi pentru că „nu poți ataca idolul pe care-l ai de 40 ani”.

„Niciodată n-am dat înapoi când au fost atacuri la adresa echipei, în special a fotbaliștilor noștri. Nu mă refer la replici date unor specimene care nu știu altceva decât să jignească. Pentru ăștia apăs tasta IGNORE.

„Vreau să câștige titlul cine merită și să fie un arbitraj corect!”

„Totuși, n-am replicat celor datorită cărora am devenit stelist, indiferent de ceea ce a venit dinspre ei. Mă refer la monștri sacri ca Marcel Răducanu sau Tudorel Stoica. Singura polemică pe care o regret a fost cu Liță Dumitru, dar am avut timp să repar ce am făcut și relația noastră este excelentă.

Introducerea am făcut-o pentru ca cei care-mi solicită să le răspund adversarilor de duminică să înțeleagă că nu poți ataca idolul pe care-l ai de 40 ani. Iar în cazul meu, el este și va fi Gică Hagi. Spun doar că vreau să câștige titlul cine merită și să fie un arbitraj corect!

P.S. Cu Gică Popescu nu m-aș certa indiferent care ar fi miza. Sentimentele pe care le nutresc față de el nu le poate înțelege nimeni. Sau poate doar el”, a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe pagina personală de Facebook.

Gică Hagi, plin de optimism înaintea derby-ului cu FCSB: „Campionatul va fi câștigat de Farul!”

Lider cu două etape înainte de finalul sezonului, Farul va deveni matematic noua campioană din fotbalul românesc dacă obține victoria în meciul de la Ovidiu cu FCSB. Gică Hagi nu se teme de echipa antrenată de Elias Charalambous și a contestat eliminarea lui Denis Alibec în derby-ul cu Universitatea Craiova.

„Denis a făcut o greșeală, a făcut exces de zel, dar dacă o iau ca atare… la ce roșii trebuiau să se dea la faulturi violente… iar acum pentru o împinsătură să dai roșu, mi se pare cam mult pentru momentul în care suntem. S-a dezechilibrat meciul, Craiova are un lot foarte valoros, știam că au schimbări mai bune decât jucătorii care începuseră. Dar e normal să faci o greșeală.

Sper ca arbitri să fie mereu pe teren, să fie corecți. Patronul FCSB-ului văd că îi laudă acum, că sunt cei mai buni, spune cine e bun și cine nu e bun, dar acum două săptămâni se plângea de ei. Noi am respectat mereu lucrul ăsta, nu am intrat în astfel de lucruri, treaba noastră e să intrăm pe teren și să ne facem treaba acolo.

„Campionatul dacă e să fie câștigat, va fi câștigat de Farul! Farul e mai presus decât orice jucător! Noi am bătut CFR-ul fără Alibec! Că am tot văzut că s-a scris că noi nu ne putem descurca fără Alibec”, a declarat Gică Hagi, la TV .