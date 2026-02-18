Sport

Mihai Stoica, poziție tranșantă după scandalul de proporții făcut de Vinicius în Champions League: „Este extrem de antipatic, nu are legătură cu culoarea pielii”

Mihai Stoica, reacție fermă vizavi de scandalul monstru generat de Vinicius în Champions League, la Benfica - Real Madrid: „Numai el poate să facă asta”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.02.2026 | 20:10
Mihai Stoica pozitie transanta dupa scandalul de proportii facut de Vinicius in Champions League Este extrem de antipatic nu are legatura cu culoarea pielii
Scandalul provocat de Vinicius în Benfica - Real Madrid. Foto: Hepta
Mihai Stoica s-a exprimat pe seama subiectului practic numărul 1 în acest moment în fotbalul internațional, reprezentat de scenele generate marți seară în Champions League la meciul Benfica – Real Madrid de Vinicius.

Mihai Stoica, opinie fermă după scandalul generat de Vinicius la Benfica – Real Madrid în Champions League

După ce a marcat un gol de senzație, starul brazilian s-a bucurat ostentativ, în două rânduri, prima dată chiar în fața fanilor echipei gazdă. Ulterior, a acuzat că a fost abuzat rasial de un adversar, i-a transmis arbitrului acest lucru, iar el a oprit jocul pentru câteva minute, activând astfel în premieră protocolul special stabilit în acest sens recent de către FIFA, în timp ce fotbalistul lui Real Madrid a luat loc pe banca de rezerve.

Mihai Stoica a scos în evidență faptul că este deja tipic pentru Vinicius să aibă astfel de atitudini. De asemenea, a opinat și că ostilitatea afișată față de fotbalistul sud-american nu ar avea legătură cu rasismul, ci pur și simplu cu modul său de a se comporta pe teren.

„Cam din poziția asta a dat Octavian Popescu și a scos Ederson, doar că nu i-a dat tăria asta. Mă gândeam că nu se poate, dar uite că Vinicius poate. În loc să se vorbească de golul lui, să se vorbească de ce a făcut după aia. Numai el poate să facă asta. Au avut și suporterii Madridului ceva cu el.

(n.r. Despre Mbappe) La meciul ăsta a fost huiduit și el, dar nu s-a implicat în conflict. Vinicius este extrem de antipatic, nu are legătură culoarea pielii. Sunt foarte mulți, nimeni nu are probleme cu niciun jucător. El o caută non-stop. Poate vrea să profite, dar clar că nu profită”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

Un alt episod bizar din Champions League a fost analizat de Mihai Stoica

De asemenea, cu aceeași ocazie, oficialul de la FCSB a comentat și imaginile în care a apărut Cristi Chivu înaintea meciului Bodo/Glimt – Inter Milano de miercuri seară:

„Uite-te și tu ce cute are acolo. Asta e de Champions League? E normal așa ceva? Aia e carpetă de la căminul cultural, nu există așa ceva. Pe bune, nu e normal așa ceva. Ăsta nu e teren de Champions League. E ca la așternut, tragi dintr-o parte se duce în cealaltă. Nu e normal. Asta e o chestie pe care chiar am ridicat-o, am vorbit cu delegați.

Clima din Norvegia nu este mult mai rea decât în Marea Britanie. Ăsta nu e teren de fotbal. Cum era gazonul la Aberdeen, Doamne! Fenomenal. Hibrid, dar fenomenal. Am jucat noi la Stavanger, aveai impresia că e dat cu verde bitumul. La Nordsjaelland la fel. Nu e normal”. 

