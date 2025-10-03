Mihai Stoica, premoniții-șoc înainte de meciurile FCSB cu Go Ahead Eagles și Young Boys Berna: „A mai mare ca B, B mai mare ca C…”

O nouă emisiune marca FANATIK e gata să vă aducă cele mai importante și , dar și din fotbalul românesc. a debutat vineri, 3 octombrie, și oficialul campioanei României a vorbit ‘fără perdea’ despre meciul cu Young Boys.

Mihai Stoica, ghicitor în stele. A presimțit ce se întâmpla la FCSB – Young Boys

FCSB a pierdut confruntarea din Europa League, cu Young Boys, 0-2, iar Mihai Stoica dezvăluie cum a previzionat ce se întâmpla în confruntarea de pe Arena Națională, asta după ce o făcuse și înainte de duelul cu Go Ahead Eagles, din Olanda, din prima etapă.

„Înainte de meciul cu Young Boys, ca și înainte de meciul cu Go Ahead Eagles, am povestit meciul înainte de a începe. Am spus niște chestii care s-au adeverit. În Olanda că o să vedem o partidă în care ne mai trebuie o minge, pentru că ei o să aibă mingea, dar e posibil ca debutul lor în competiție să ne creeze ceva probleme. S-a adeverit, mingea a fost ei. Da, toți sunt slabi, bineînțeles.

Ieri, înainte de meci, am avut o intervenție de 3 minute în care l-am parafrazat pe regretatul Vasile Simionaș. Cu care am lucrat și om de la care am învățat enorm. El mi-a spus exact chestia asta, acum dacă cine o știe…Că în matematică A mai mare decât B și B mai mare decât C, rezultă, e acolada aia, și rezultă A mai mare decât C. Nu se poate altfel. Dar în fotbal nu e așa.

Și uite cum a apărut A, B, C, D. A fiind noi, B fiind Go Ahead, C fiind Panathinaikos, D fiind ăștia, Young Boys, tinerii. Că noi i-am bătut pe Go Ahead în deplasare, Panathinaikos i-a bătut pe Young Boys, iar Young Boys ne-a bătut pe noi. S-a închis cercul foarte prost pentru noi, cercul ăsta a fost cam pătrat pentru noi. Asta este. Am avut momente bune”, a spus Mihai Stoica la noua producție MM LA FANATIK.

FCSB urmează să joace cu Universitatea Craiova în SuperLiga

Trupa patronată de Gigi Becali e nevoită să strângă rândurile și să se regrupeze pentru că urmează să aibă un duel tare, cu Universitatea Craiova, în SuperLiga. Confruntarea va avea loc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională. În acest moment, diferența dintre cele două echipe este una mare, însă se poate mări dacă oltenii înving în etapa cu numărul 12. Trupa lui Mirel Rădoi are 14 puncte în plus față de campioana sezonului trecut.

Totuși, nici Universitatea Craiova nu se află în cel mai bun moment de formă. Formația din Bănie tocmai a pierdut la debutul în Conference League, 0-2, cu Rakow, în Polonia, și vine cu un moral scăzut pe Arena Națională. Nici ultimul meci din campionat nu a fost unul foarte reușit pentru olteni. Aceștia au remizat cu noroc în partida cu Dinamo, 2-2, după ce au jucat cu un om în minus în ultimele 30 de minute și bucureștenii au ratat multiple șanse de a înscrie.