Mihai Stoica, previziune sumbră despre echipa națională: „Va fi rău!”

Mihai Stoica a oferit o previziune sumbră după Slovacia - România 2-0. Ce a declarat oficialul FCSB după un nou eșec al echipei naționale în luna martie.
Iulian Stoica
01.04.2026 | 01:15
România a bifat a doua înfrângere din martie, cedând cu 0-2 în fața Slovaciei. „Tricolorii” au ajuns astfel la două eșecuri în meciurile disputate în această primăvară. Mihai Stoica a vorbit la finalul partidei despre înfrângerea suferită de echipa națională pe stadionul Tehelné pole.

La scurt timp fluierul final la partida dintre Slovacia și România, Mihai Stoica a oferit un verdict sumbru despre viitorul echipei naționale. Oficialul FCSB e de părere că Federația Română de Fotbal nu are o strategie pentru viitor, iar rezultatele obținute de „tricolori” vor continua în această notă.

„Pentru mine nu există strategie la echipa națională. Este cea mai bună echipă la momentul respectiv, de aceea acum nu știm ce se va întâmpla în iunie sau septembrie. Este o chestie foarte clară. Nu știm ce se va întâmpla. Ideea este că nu avem un bazin foarte interesant pentru scouterii echipei naționale și ce vine din urmă mă tem că e tragic, cu toată regula aceasta care pune să joace jucători modești, care nu ar avea voie să joace nici măcar la nivel de Liga 2.

Să vedeți ce va veni, să vedeți generațiile următoare. Ne batem cu pumnii în piept că facem rezultate la juniori, nu contează, contează doar ca ei să promoveze la tineret și ei la echipa mare, punct. E foarte mult loc să ne ducem și mai jos. Va fi rău”, a explicat MM Stoica, potrivit Prima Sport.

Gică Hagi, viitorul selecționer al României?!

Mircea Lucescu nu a putut sta pe banca tehnică a echipei naționale la duelul disputat la Bratislava. Selecționerul a leșinat la ultimul antrenament al echipei naționale, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, astfel că Ionel Gane s-a aflat la marginea terenului la partida disputată pe stadionul Tehelné pole.

Gheorghe Hagi este, cel mai probabil, următorul selecționer al echipei naționale. FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că „Regele” va ceda pachetul majoritar de acțiuni lui Gheorghe Popescu, astfel încât antrenorul să aibă drum liber către prima reprezentativă a României. „Tricolorii” urmează să dispute două meciuri amicale în această vară, după care vor urma partidele din UEFA Nations League.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
