Mihai Stoica, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB: „Îi dăm prea mare importanță”

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu (23 de ani) a șocat pe toată lumea în momentul în care a apărut îmbrăcat în tricoul celor de la FCSB. Mihai Stoica nu s-a putut abține și a reacționat la gestul fotbalistului rivalei CFR Cluj.

Reacția lui Mihai Stoica după ce l-a văzut pe Louis Munteanu cu tricoul FCSB

Louis Munteanu e protagonistul celui mai mare scandal din perioada sărbătorilor. Atacantul lui CFR Cluj a mers acasă, la Vaslui, acolo unde a participat la un meci demonstrativ. Internaționalul român a jucat îmbrăcat în echipamentul rivalei FCSB.

ADVERTISEMENT

Gestul nu l-a surprins pe Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor ironizându-l pe Louis, care

„În primul rând, dacă e să avem toate datele, trebuie să vedem şi poza din spate, să verificăm dacă este tricoul lui Mihai Popescu (n.r. – râde). Îmi place că a păstrat tricoul acesta şi că a fost şi la sală cu el.

ADVERTISEMENT

El a îmbrăcat şi tricoul Rapidului. Era îmbrăcat în tricoul lui Aioani, negru, de portar. Chiar cred că spune adevărul. Asta explică şi altceva. După un meci a spus: «Sunt mai deştept decât Dawa şi Mihai Popescu».

ADVERTISEMENT

A spus-o într-o manieră provocatoare, dar acum cred că a fost o glumă. Ştiu şi de la Mihai Popescu că erau prieteni. Dawa s-a cam enervat. Cred că este un gest nevinovat şi că îi dăm prea mare importanţă.

Hai să facem o „mare discuţie” şi despre faptul că a îmbrăcat tricoul Rapidului. Nu pare genul de jucător căruia să îi pese de ce scrie lumea”, a declarat Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

Gestul lui Louis Munteanu l-a scos din minți pe Neluțu Varga

Dacă Mihai Stoica a avut puterea să râdă, șeful lui Louis Munteanu, . Omul de afaceri a dezvăluit că fostul golgheter al campionatului i-a stricat sărbătorile cu această ispravă.

„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el”, a tunat Neluțu Varga.