Mihai Stoica, prima reacție după FCSB – Dinamo 0-0. A avut un singur remarcat, dar nu e fotbalist! Dezvăluire tare despre jucătorii FCSB: „Acum pot să spun!”

FCSB a încheiat la egalitate cu Dinamo, 0-0, în etapa a 19-a din SuperLiga. Evoluția roș-albaștrilor a lăsat de dorit, iar cel mai apreciat jucător al meciului a fost Mihai Toma, fotbalistul introdus pentru respectarea regulii U21. După acest rezultat, Mihai Stoica a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a analizat partida.

Meme Stoica l-a lăudat pe Marian Barbu după FCSB – Dinamo

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a ținut să aplaude, în ciuda rezultatului, prestația avută de Marian Barbu. Oficialul roș-albaștrilor a rămas impresionat de faptul că arbitrul a reușit să ducă la bun final partida, asta în ciuda jocului foarte dur din partea ambelor tabere.

„(n.r. – Doar 0-0 s-a încheiat meciul) Da, doar 0-0 pentru Dinamo. Practic, ei au avut ocazia meciului. Nici nu sunt de acord cu cei care spun că ar fi meritat să câștige, nu au meritat. Au avut o ocazie într-un meci.

E un rezultat echitabil, în condițiile unui arbitraj excelent. E greu să faci clasamente la arbitrii când ai pe cineva care a arbitrat finală de Conference, finală de Europa League și finală de Champions League. Kovacs e la un nivel la care nu a ajuns nimeni până acum. A arbitrat tot ce s-a putut arbitra la nivel de echipe de club.

A fost un meci, în opinia mea, foarte greu de arbitrat. S-a jucat foarte, foarte tare și a reușit să ducă meciul acesta fără eliminări până la final. Mie mi-a plăcut!”, a declarat Mihai Stoica.

„Am avut 14 meciuri mai mult decât Dinamo”

Mihai Stoica a ținut să puncteze faptul că . Președintele roș-albaștrilor consideră că .

„Nu mai vorbim de faptul că, față de Dinamo, noi din iulie, de când a început sezonul, avem 14 meciuri în plus. Și ce meciuri! Meciuri cu o încărcătură extraordinară în preliminarii, meciuri împotriva unor adversari foarte valoroși în fața principală a Europa League plus Supercupa României, meci cu trofeu pe masă.

Când ai aproape de două ori mai multe meciuri decât oponenta, valorile se cam egalizează. De aia Dinamo a fost superioară nouă în anumite fragmente din meciul acesta, în primele 15 minute când ne-au luat într-o vâjâială de nu mai știam pe unde suntem. Să zicem că ultima jumătate a reprizei secunde a fost la fel”, a adăugat Mihai Stoica.

Stoica a făcut lumină: „Acum pot să spun ce probleme am avut”

Totodată, „Meme” a transmis faptul că FCSB a avut probleme mari de colectiv înainte de derby-ul cu Dinamo. Oficialul roș-albaștrilor a mărturisit că doar jumătate din jucătorii trimiși pe teren de Elias Charalambous s-au aflat la 100%.

„Chiar dacă nu au fost ocazii, mi s-a părut un ritm foarte bun. Faptul că noi am avut niște probleme… Înainte de meci nu puteam spune, dar acum le pot spune. Era normal să nu ne dezvăluim problemele. Doar jumătate din jucători au fost 100%”, a mai spus Mihai Stoica.

Dezvăluiri despre Târnovanu, Crețu, Ngezana, Șut

Mihai Stoica a expus faptul că duelul dintre Târnovanu și Caragea i-a lăsat dureri serioase portarului de la FCSB. Cât despre Ngezana, acesta a simțit disconfort la nivelul genunchiului și a cerut schimbare la pauză.

„S-a întâmplat astfel, Târnovanu a fost lovit într-o fază… Eu înțeleg protocolul, trebuie să lași faza să curgă, dar uite ce se poate întâmpla. Un ofsaid nesemnalizat, la limită, Târnovanu a plonjat, iar Caragea l-a lovit în cap. Ok, nu s-a văzut, pentru că nu au fost mari probleme. Târnovanu nu s-a simțit bine în meci, l-a lovit în cap.

Crețu a venit după o perioadă lungă de absență. Aveți fotbaliști adevărați în studio, la 37 de ani pe care îi face luna viitoare, el nefiind obișnuit cu accidentările, pentru că el nu a avut accidentări în carieră, e clar că nu mai poți intra în ritm atât de repede. Primele 15 minute se vedea clar că suferă. Schimbare nu am avut acolo.

Ngezana, la pauză, a acuzat niște dureri la genunchi, nu a putut continua. A urmat să facem prima modificare forțată, jucând cu o improvizație. Mihai Lixandru este un jucător foarte bun, dar este totuși o improvizație pe postul de fundaș central.

Risto a început meciul, a luat cartonaș galben în primele minute pe drept cuvânt. Și-a călcat adversarul, după nu a mai fost foarte bine, e clar că trebuia schimbat. Șut a acuzat niște probleme medicale în ziua meciului, chiar după încălzire, nu se simțea bine deloc. Lixandru a avut și el niște dureri la aductori”, a expus Mihai Stoica.

„Trebuie să ne scoatem pălăria în fața lui. Joacă de mult meciuri cu dureri”

În încheiere, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a ținut să laude evoluția lui Florin Tănase, jucătorul evoluând cu dureri mari în ultimele meciuri. Mihai Stoica este nerăbdător ca Daniel Bîrligea să revină pe teren.

„Tănase a jucat tot meciul, trebuie să ne scoatem pălăria în fața lui. Tănase are niște probleme foarte mari. Tănase a jucat de dureri în ultimele meciuri, iar în duelul acesta s-a chinuit să joace, într-o poziție cu care nu este familiarizat.

În rest, ceilalți au fost ok! Mă refer la Cisotti, Olaru și Toma. În opinia mea, cei mai buni jucători ai noștri au fost Olaru și Toma. Abia aștept să îi văd pe specialiștii care mă ironizau cu Miculescu, să mă ironizeze și cu Toma. Toma este un fotbalist deja fotbalist la 18 ani!

Olaru a fost peste tot, faultat, nefaultat, el a avut și ocazia noastră. În momentul în care tu ai atât de multe meciuri până acum, e clar că ești ars. Singurul atacant, cel mai bun număr 9 din momentul de față este Daniel Bîrligea, dar el nu a fost apt. Așa cum nu a fost apt nici la începutul campionatului, când am pierdut multe meciuri.

L-am văzut mereu pe Miculescu drept o variantă de înlocuire a lui. S-a demonstrat la meciul cu Farul, de etapa trecută, că Miculescu poate juca și în poziția aia. Am avut o jumătate de meci cu Miculescu fără probleme, iar a doua parte, fără el, a fost cu probleme mari. Gigi a considerat că trebuie să îl dubleze pe Bîrligea cu Alibec. Mai era varianta Thiam, dar el în Cupă nu a arătat foarte bine”, a încheiat Mihai Stoica.