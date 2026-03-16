Sport

Mihai Stoica, prima reacție după FCSB – Metaloglobus 0-0: „Mi-e puțin jenă"

Mihai Stoica a oferit o primă reacție după FCSB - Metaloglobus 0-0: „Mi-e puțin jenă să vorbesc". Ce a scos în evidență în mod special oficialul campioanei
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.03.2026 | 20:06
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica prima reactie dupa FCSB Metaloglobus 00 Mie putin jena
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a acordat o primă reacție în contextul meciului de duminică seară FCSB – Metaloglobus 0-0, din prima etapă a play-out-ului SuperLigii. Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a apreciat că jocul prestat de echipa preluată recent la nivel de bancă tehnică de Mirel Rădoi nu a fost chiar cel mai slab posibil.

Ce a spus Mihai Stoica despre meciul FCSB – Metaloglobus 0-0

Pe de altă parte însă, oficialul campioanei României a mai adus în discuție și faptul că până la urmă echipa pe care o reprezintă s-a încurcat totuși pe teren propriu cu formația de pe ultimul loc, care în viziunea sa este posibil să nu mai facă prea multe puncte până la finalul acestui campionat. Acest aspect l-a determinat pe MM să spună că se simte puțin jenat să vorbească despre această partidă.

ADVERTISEMENT

„Mi-e puțin jenă să vorbesc. Noi am făcut 0-0 cu Metaloglobus. Ei mai fac vreo două-trei puncte și se duc de unde au venit. Jocul nu mi s-a părut ceva execrabil, jocul nostru”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

Ce motiv de bucurie a avut Mihai Stoica după FC Botoșani – Unirea Slobozia

Anterior, cu aceeași ocazie, Meme Stoica a analizat meciul dintre Botoșani și Unirea Slobozia și a apreciat că soarta partidei s-a întors atunci când Dragu de la ialomițeni a ratat din poziție de 1 la 1 cu portarul advers. De asemenea, oficialul de la FCSB a și jubilat pentru eliminarea directă a lui Kovtalyuk, întrucât ucraineanul urmează să fie astfel suspendat pentru următoarele două meciuri și deci va rata duelul direct cu formația patronată de Gigi Becali. 

ADVERTISEMENT
„Eu vorbesc serios, când a ratat Dragu ocazia aia, m-am gândit că o să egaleze Botoșaniul, dar chiar 3-2… Cred că și Croitoru ar fi semnat pentru un 2-2. Când vorbea, ieșeau aburi. Nu înțeleg, dacă ajungi acolo, ai spațiu, de ce nu îl driblezi?

ADVERTISEMENT

Clar poate să fie un declic, e vorba și de un nou antrenor. Nu au renunțat până în ultima clipă, au beneficiat de eroarea aia monumentală a lui Denis Rusu. Era minutul 89, cred că se termina. E de subliniat că la 2-2 nu au dat cu mingile în tribună și s-au dus peste ei în inferioritate numerică și au câștigat meciul. 

Am scăpat și noi de el, ne-a dat vreo două acolo și unul pe Arena Națională. Eu zic că e roșu. (n.r. Despre cartonașul roșu primit de Duțu cu Rapid) Absolut, clar. Când ridici mâna, ai galben din start, când duci mâna spre adversar, lovești adversarul, e roșu clar, e de manual”. 

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!