Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv

De această veste se bucură enorm Mihai Stoica (60 de ani). Președintele C.A. al campioanei a vorbit cu emoții despre revenirea fostului căpitan al Stelei. și ce urmează în perioada imediat următoare.

Mihai Stoica, după ce Mirel Rădoi a revenit antrenor la FCSB

FCSB mai are un singur obiectiv în acest sezon: să prindă preliminariile Conference League prin intermediul barajului din play-out. Rămasă fără antrenor după ce Elias Charalambous și-a dat demisia, campioana en-titre l-a numit pe Mirel Rădoi. Vestea l-a bucurat enorm pe Mihai Stoica.

„A cam spus Gigi tot. Trăgeam speranțe, dar nu pre trăgeam. Trebuia să facă un gest extraordinar Mirel pentru noi. Că noi aveam foarte mare nevoie de el acum. Când spun noi, mă refer la toată suflarea roș-albastră. L-a făcut. Acum sper și cred cu convingere că ne vom îndeplini obiectivul și vom juca din nou în preliminariile unei competiții europene, Conference League.

Am fost sceptic pentru că mă gândeam, acceptă Mirel? Acceptă Gigi să treacă în latura cealaltă și să lase un antrenor să facă tot ce trebuie să facă un antrenor? Obstacole extrem de mari în opinia mea. Dar uite că au fost toate depășite. D-aia nici nu am vrut să vorbesc, că mi-era teamă să nu se strice, să nu se facă până la urmă, să nu se materializeze și să risc să mă gândesc numai la ce mi-aș dori și să mă comport ca și cum s-ar fi rezolvat. Uite că s-a rezolvat. Mirel e de dimineață la bază împreună cu toți membrii noului staff și chiar am primit o veste destul de bună. Meciul nostru de vineri a fost mutat sâmbătă. Ne-am fi dorit să fim și noi anunțați înainte de a citi în presă. Dar nu contează asta. Mirel Rădoi are o zi în plus să pregătească meciul ăsta.

A avut o întâlnire ieri, după care am vorbit la telefon. La 16:30 ne-am întâlnit să vorbim puțin și ne-am despărțit la 23:30. Doar șapte ore am stat de vorbă. (n.r. – Ce ați vorbit 7 ore?) Noi am lucrat prima dată împreună în 2002. Cred că am mai spus-o. Era un zumzet în vestiar. Eu abia venisem la echipă. Eu mă uitam de pe hol în vestiar. Am văzut un jucător în vestiar care a spus ‘Iubi, închid, închid. Că a venit Mirel!’ Că nu era voie să vorbești la telefon în vestiar. Și s-a făcut liniște în vestiar.

Și am zis’ Copilul ăsta, de 21 de ani, să poată să impună atât respect?’ Asta a fost prima chestie neașteptată pe care am descoperit-o. Era 2002. Era deja căpitan. Și am stat și m-am gândit ce lider a mai avut după aceea FCSB/Steaua. Nu prea am mai avut. Au fost generații excepționale, au fost rezultate excepționale, dar nu a fost niciun jucător care să impună atât de mult respect și de la o vârstă fragedă. Cu leadershipul te naști, nu îl poți dobândi pe parcurs”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi va debuta pe banca roș-albaștrilor, la meciul cu Metaloglobus, sâmbătă, 14 martie, ora 21:00. „Mă aștept la o resetare a unor jucători, care nu au arătat prea bine în ultima perioadă. Nici din punct de vedere al atitudinii. Că fotbalul nu se uită, dar atitudinea se schimbă în funcție de adversar, de perioadă. Sunt mulți factori. Ideea e că era o blazare la toate nivelurile la noi. Și aveam nevoie de cineva care să schimbe starea de spirit. Nu cred că exista o persoană care să poată face asta mai bine decât Mirel”, a continuat MM.

Culisele negocierilor cu Gigi Becali

Pentru a îl convinge pe Mirel Rădoi să revină după 11 ani pe banca roș-albaștrilor, Gigi Becali i-a promis tehnicianului că va renunta la imixtiuni și că va avea mână liberă la echipă. „(n.r. – De ce a acceptat Mirel Rădoi?) Ca să ne dea o mână de ajutor. Pentru că a realizat și el că e singura noastră soluție. Noi alternativă nu aveam. S-au vehiculat niște nume prin presă, am discutat cu Gigi.

Sunt nume despre care nu am discutat, dar au apărut prin presă. În fine, fiecare are prieteniile lui, și dacă mai are nevoie mai apare prin presă numele lui. Dar era singura variantă pentru a face o mini revoluție de care aveam nevoie la momentul ăsta.

(n.r. – Vedem dacă patronul se va ține de promisiune) Vă garantez că se va ține de promisiune. Asta e în afara oricărui dubiu. (n.r. – Că nu va mai interveni sub nicio formă) Absolut. Categoric. Nici măcar nu se pune problema. Așa va fi. Altfel nu venea Mirel. Și este un test și pentru Gigi, un test al răbdării și dacă îl trece cred că el va avea cel mai mare câștig în plan personal și spiritual. Pentru el ar fi excepțional să renunțe la practicile pe care în ultima vreme le-a avut. În ultima vreme de vreo 20 de ani (n.r. – râde). Și să treacă la nivelul următor. Asta e realitatea”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Primire fabuloasă din partea Peluzei Nord

Marți, 10 martie, Mirel Rădoi va conduce primul antrenament în calitate de antrenor al FCSB-ului. Fostul selecționer al României a mers încă de dimineață la baza de la Berceni,

„Emoționant. Stăteam și noi și ne uitam pe geam. Retrăiam, cel puțin eu, ceea ce am trăit acum mulți ani. Imaginați-vă cam ce amintiri avem. Mulți ironizau când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Middlesbrough. Pentru mine a fost o amintire plăcută. De ce? Am fost aproape de finala unei competiții europene. Ok, semifinala nu e finala. Atunci amărăciunea a fost mare. Culmea, că în timp, amintirea a rămas foarte plăcută. Amintirile astea nu se pot șterge din memorie. Le retrăiești când te întâlnești cu oamenii cu care ai colaborat la momentul respectiv. Acum vorbesc prin prisma mea.

Un copil care s-a îndrăgostit de Steaua la 9 ani. Să ajungi să colaborezi dintr-o funcție importantă cu oameni care au scris istorie pentru Steaua. Am lucrat cu Marius Lăcătuș antrenor la Galați, antrenor și președinte la Steaua, am lucrat cu Helmut Duckadam, am lucrat cu Victor Pițurcă, indiferent de relația pe care am avut-o după aceea. Cu Ștefan Iovan! Apoi, următoarea generație lipită de ‘Super Steaua’ lui Andrei Vochin. Am lucrat cu Ilie Dumitrescu antrenor la Galați și cu Dan Petrescu la Urziceni. Am trecut la următoarea generație.

Era pe bucket list la mine. Aveam regretul ăsta. Eram puțin plecat (n.r. – ironic) în 2015 când a venit Mirel antrenor la Steaua și am zis poate, poate, odată și odată vom lucra împreună. Când a ajuns selecționer am zis că nu mai avem cum. Dar uite că bifez și capitolul ăsta. Ce aș putea să îmi doresc? Mi-am dorit să lucrez cu Răzvan Lucescu, dar nu s-a putut. Vorbesc strict de Steaua. E mai mult decât visa un puști. Nu te puteai gândi niciodată că vei ajunge la acest nivel și că o să colaborezi cu toate numele astea”, a adăugat MM Stoica.

Rădoi are o înțelegere cu FCSB până la vară

Deocamdată, înțelegerea lui Mirel Rădoi cu FCSB e valabilă până la vară. Gigi Becali a dezvăluit că „(n.r. – Puteți să îl țineți din vară?) Nu e de discutat asta. E mult mai complicat. Vom vedea la momentul respectiv. Pe noi ne interesează să jucăm sau nu prima manșă a barajului pentru Conference League, pe 24 mai. Depinde de licențierea unor echipe.

După aceea să jucăm barajul decisiv pentru Conference. Pentru noi, Conference e acum extrem de important. Ar fi un mare eșec ca după 23 de ani în actuala formulă să fie primul sezon fără calificarea în competițiile europene. Pentru că performanța asta e fenomenală, 22 de ani la rând în cupele europene. E o performanță uriașă,dar trebuie să facem tot ce putem să nu se oprească seria”, a conchis Mihai Stoica.