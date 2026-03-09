Sport

Mihai Stoica, prima reacție după plecarea lui Charalambous și Pintilii de la FCSB!

Mihai Stoica a oferit prima reacție după demisiile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Ce mesaj a transmis președintele C.A. de la FCSB. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
09.03.2026 | 20:00
Mihai Stoica prima reactie dupa plecarea lui Charalambous si Pintilii de la FCSB
Mihai Stoica, prima reacție după demisiile lui Charalambous și Pintilii. Foto: Mihai Stoica Facebook
FCSB a pierdut, scor 1-3, în fața lui U Cluj în etapa a 30-a din SuperLiga. În urma acestui eșec, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la echipă. Cum a reacționat Mihai Stoica după decizia antrenorilor.

Mihai Stoica, prima reacție după demisiile lui Charalambous și Pintilii de la FCSB

La finalul celor 30 de meciuri disputate, FCSB a rămas în afara play-off-ului și se va lupta pentru barajul ce duce în UEFA Conference League. Cum campioana ultimelor două sezoane se află în afara obiectivului, Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisiile.

Mihai Stoica a avut o relație specială cu ambii, performanțele atinse în ultimele două stagiuni întărind o frumoasă prietenie între președintele C.A. de la FCSB și „cuplul” Charalambous – Pintilii.

La două zile distanță după meciul cu U Cluj, Mihai Stoica a oferit un mesaj din doar 7 cuvinte pe contul oficial de Facebook. Mai exact, oficialul FCSB a atașat o fotografie alături de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar textul a fost sugestiv.

„Thank you. Good luck. Keep in touch!”, este mesajul lui Mihai Stoica scris în engleză, care în traducere înseamnă: „Mulțumesc. Succes. Păstrăm legătura”.

Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB

FCSB nu a rămas mult timp fără antrenor după decizia surprinzătoare luată de Elias Charalambous. Gigi Becali a purtat o discuție cu Mirel Rădoi, iar fostul tehnician de la Universitatea Craiova a acceptat propunerea nașului său.

Mirel Rădoi o va pregăti pe FCSB până la finalul sezonului în curs. Din nefericire pentru suporteri, Gigi Becali a anunțat că finul său s-a înțeles deja cu o altă echipă și nu există șanse prea mari ca acesta să continue și din vară.

Mirel Rădoi este așteptat să susțină marți dimineață, de la ora 11:00, primul său antrenament la FCSB. Debutul pe banca tehnică ar urma să aibă loc vineri seară, la ora 20:30, când campioana o va întâlni Metaloglobus pe Arena Națională.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
