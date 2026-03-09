Mihai Stoica, prima reacție după plecarea lui Charalambous și Pintilii de la FCSB!

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut, scor 1-3, în fața lui U Cluj în etapa a 30-a din SuperLiga. În urma acestui eșec, Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la echipă. Cum a reacționat Mihai Stoica după decizia antrenorilor.

Mihai Stoica, prima reacție după demisiile lui Charalambous și Pintilii de la FCSB

La finalul celor 30 de meciuri disputate, FCSB a rămas în afara play-off-ului și se va lupta pentru barajul ce duce în UEFA Conference League. Cum campioana ultimelor două sezoane se află în afara obiectivului, .

Mihai Stoica a avut o relație specială cu ambii, performanțele atinse în ultimele două stagiuni întărind o frumoasă prietenie între președintele C.A. de la FCSB și „cuplul” Charalambous – Pintilii.

La două zile distanță după meciul cu U Cluj, Mihai Stoica a oferit un mesaj din doar 7 cuvinte pe contul oficial de Facebook. Mai exact, oficialul FCSB a atașat o fotografie alături de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar textul a fost sugestiv.

„Thank you. Good luck. Keep in touch!”, este mesajul lui Mihai Stoica scris în engleză, care în traducere înseamnă: „Mulțumesc. Succes. Păstrăm legătura”.

Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB

FCSB nu a rămas mult timp fără antrenor după decizia surprinzătoare luată de Elias Charalambous. Gigi Becali a purtat o discuție cu Mirel Rădoi, iar fostul tehnician de la Universitatea Craiova a acceptat propunerea nașului său.

Mirel Rădoi o va pregăti pe FCSB până la finalul sezonului în curs. Din nefericire pentru suporteri, și nu există șanse prea mari ca acesta să continue și din vară.

Mirel Rădoi este așteptat să susțină marți dimineață, de la ora 11:00, primul său antrenament la FCSB. Debutul pe banca tehnică ar urma să aibă loc vineri seară, la ora 20:30, când campioana o va întâlni Metaloglobus pe Arena Națională.