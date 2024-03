Mihai Stoica, prima reacție după Rapid – FCSB 4-0: „După pauză nu am ieșit de la cabine. Am un singur regret imens”

Mihai Stoica a oferit o primă reacție, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, după , în ultima etapă a sezonului regulat. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a recunoscut că jucătorii lui Pintilii și Charalambous .

Mihai Stoica, prima reacție după Rapid – FCSB 4-0: „După pauză nu am ieșit de la cabine”

FCSB a terminat sezonul regulat pe primul loc în ciuda înfrângerii în fața rivalilor de la Rapid, scor 0-4. „Roș-albaștriii” au un avantaj de 4 puncte în fața Rapidului, principala urmăritoare, după înjumătățirea punctelor. Mihai Stoica i-a lăudat pe adversari.

„Am început bine meciul. După ce am primit gol am jucat doar până la pauză. Pauza a venit rău pentru noi. După nu am mai ieșit de la cabine. Se întâmplă, singura veste bună că se înjumătățesc punctele pe care le-am pierdut în seara asta, ca o glumă amară.

Mai rău, se putea întâmpla asta în play-off. Câteodată e mai bună o astfel de înfrângere decât una în care primești un gol în prelungiri sau greșeli de arbitraj. Felicit Rapidul pentru tot ce au făcut. De la organizarea meciului pe Arenă, până la rezultatul din seara asta.

N-am fost bine, dar toți băieții care nu au fost bine în seara asta au fost bine pe tot parcursul sezonului regulat. Intrăm în play-off cu un avantaj destul de mare”, a declarat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

Marele regret al lui Mihai Stoica după Rapid – FCSB 4-0

Peste 43.000 de suporteri au fost prezenți sâmbătă seară pe Arena Națională la Rapid – FCSB. Mihai Stoica susține că singurul său regret este că cei aproape 10.000 de suporteri ai „roș-albaștrilor” au plecat dezamăgiți de la stadion.

„Eu am singur regret imens faptul că aproape 10.000 de suporteri ai peluzei noastre au asistat la o înfrângere de dimensiunile astea. E greu să spui că au avut 5 șuturi și au dat 4 goluri. Până la urmă scorul nu e prea aspru.

Reflectă realitatea din a doua parte a meciului. În prima parte a meciului se puteau întâmpla multe, că am ajuns și la noi la poartă. A doua parte a meciului a fost fără noi”, a mai spus Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

„Eu vorbesc cu argumente și cifre. Nu îmi place să bat câmpii ca alții”

De asemenea, Mihai Stoica a vorbit . Acționarul majoritar a declarat că „aroganța este boală grea” cu aluzie evidentă îndreptată către cei de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că liderul poate converti înfrângerea cu Rapid într-un avantaj.

„Când am fost eu vreodată arogant? Eu n-am fost arogant. Niciodată nu am spus că e încheiat campionatul. Am spus că nici măcar dacă intrăm cu 7-8 puncte avantaj în play-off după înjumătățire nu e campionatul jucat.

Eu vorbesc cu argumente și cifre că așa îmi place. Nu îmi place să bat câmpii ca alții. Dacă avem un convertor bun, putem să transformăm înfrângerea asta umilitoare într-un avantaj. Ne poate ajuta. Au mers Krasniqi și Rrahmani. De la Rapid a mers toată lumea”, a concluzionat Mihai Stoica.