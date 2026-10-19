Mihai Stoica, propunere-șoc care ar arunca SuperLiga în aer. E vizată cea mai titrată echipă din ultimii 10 ani

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Există tot mai multe voci care cer ca echipele aflate în insolvență să nu mai primească dreptul de a evolua în play-off, Mihai Stoica fiind unul dintre oamenii de fotbal care au pus gând rău echipelor care se luptă să evite falimentul. Stoica e de părere că aceste echipe nu își au locul în play-off în condițiile în care insolvența înseamnă automat suspendarea dreptului de a evolua în cupele europene.

Mihai Stoica nu mai vrea echipele în insolvență calificate în play-off

Anunțul vine la câteva luni după ce Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că din sezonul 2028-2029 echipele de drept public nu vor mai putea evolua în play-off-ul ligii secunde, tocmai pentru că nu au drept de promovare. În liga secundă, 10 din 22 de echipe nu au drept de promovare în acest sezon.

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Acum, Mihai Stoica vrea ca regulile să devină mai dure și în Superliga. „ Oricine poate fi acolo, și Corvinul, și Botoșani, poate chiar și Petrolul, care este pe loc de play-off. Dar eu așa cred: Dinamo, Craiova, Rapid și U Cluj n-au cum să nu fie acolo.

E surprinzător că o pun pe U Cluj, dar văd valoarea lotului. Când mă uit la Petrolul, văd că sunt probleme financiare. UTA este în concordat preventiv, iar CFR Cluj, în insolvență. Cred că ar merge și în Liga 1 regula care există în Liga 2, ca echipele care nu au licență europeană să nu joace în play-off. Sau măcar cele care sunt în insolvență, pentru că acelea, cu certitudine, nu au voie în cupele europene.

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Vreau să spun că ar trebui făcut ceva. Nu e în regulă ca o echipă cu licență europeană să joace în play-out, iar alta, care este în insolvență, să joace în play-off”, a declarat Mihai Stoica, la emisiunea Fotbal Show pe Prima Sport.

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Deși propunerea lui , ea ar interzice unor cluburi ca CFR Cluj (echipa cu cele mai multe titluri de campioană câștigate în ultimii 10 ani), UTA Arad sau Petrolul Ploiești să ia titlul, de exemplu, sau să se claseze pe podium. Chiar dacă nu ar juca în Europa, în acest scenariu, oricare dintre „insolvente” ar fi privată de dreptul de a ocupa oricare din primele 6 poziții. Asta ar însemna, implicit, mai puțini bani din drepturi TV.

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Răzvan Burleanu cocheta cu ideea retrogradării echipelor aflate în insolvență

Mai mult, o echipă care reușește să se califice în play-off scapă cel puțin pentru un sezon de grijile retrogradării. După cazurile Sepsi (2025) și FCU Craiova (2024), două echipe cu pretenții de play-off care au ajuns în liga secundă, miza ocupării locurilor 5-6 la finele sezonului regulat poate însemna foarte mult pentru orice echipă, în special pentru una în insolvență.

Meme Stoica nu este primul personaj important din fotbal care are o problemă cu echipele aflate în insolvență. Robert Niță, de exemplu, consideră că echipele ca CFR Cluj, care intră în insolvență, doar „prostesc” sistemul și fac concurență neloială, drept urmare ar trebui sancționate dur. În 2016, Răzvan Burleanu cocheta cu ideea ca echipele care intră în insolvență să fie retrogradate direct, însă totul a rămas la nivel de discuție. Mulți oameni de fotbal și fani au fost de acord cu propunerea lui Burleanu în acel moment.