Mihai Stoica, provocare curajoasă la începutul postului: „Mini-aventură de 7 zile!”

Mihai Stoica (60 ani) este cunoscut, pe lângă rezultatele deosebite din fotbal, și pentru modul în care reușește să se mențină în formă. Cu doar două zile înainte de startul Postului Crăciunului, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a luat o decizie curajoasă.

Mihai Stoica, fasting de 7 zile la începutul Postului Crăciunului

Postul Crăciunul ține 40 de zile, iar acesta are loc între 15 noiembrie – 24 decembrie. Cu doar două zile înainte ca acesta să înceapă, (n.r. – abținere de la mâncare) de nu mai puțin de 7 zile. Această decizie vine în contextul în care s-au împlinit 21 de ani de când oficialul FCSB s-a lăsat de fumat. Această decizie a fost transmisă de „MM” pe contul oficial de Facebook.

„Astăzi, în ziua în care împlinesc 21 ani de când am uitat o ultimă țigară într-un colț pe etajeră, plec într-o nouă mini-aventură, un fasting de 7 zile.

Las comentariile deschise, dar nu răspund decât celor on-topic. D’aia am ales și poza asta în care debordez de seriozitate. Nu înjurați că nu-i frumos, plus că începe și Postul”, a transmis Mihai Stoica pe Facebook.

Cum a ales Mihai Stoica calea credinței

Mihai Stoica a mărturisit, la „MM la FANATIK”, faptul că a ales calea credinței în 2019, . Oficialul FCSB a transmis că l-a regăsit pe Dumnezeu într-un moment de disperare, iar din acel moment divinitatea i-a arătat drumul corect.

„În 2019 m-am dus pe această cale a credinței. Înainte eram rău de tot. Eram mai rău decât ateii. În 2019 am luat-o pe această cale, când am avut o revelație. Prin încercările pe care ni le dă (n.r. – Dumnezeu), ne îndreaptă în direcția bună.

Gigi tot încerca de mult metodele lui, dar nu eram pregătit să primesc învățătura de la el. Dar apoi, din disperare, am căutat și remediul acesta, care este, într-adevăr, singurul remediu care folosește tuturor”, a spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.