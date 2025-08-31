Mihai Stoica pune la zid UEFA! Problema ridicată în fața forului condus de Nasser Al-Khelaifi de la PSG

, competiție în care ajunge pentru al doilea sezon consecutiv. Oficialii roș-albaștrilor încearcă să rezolve o problemă importantă cu privire la potențiala revenire a lui Joyskim Dawa în lotul UEFA.

Joyskim Dawa, în afara lotului de cupe europene? Anomalia care îi dă bătăi de cap lui Mihai Stoica

Joyskim Dawa se pregătește intens pentru revenirea pe gazon, după accidentarea gravă suferită la naționala Camerunului. Fundașul va fi clar o opțiune importantă pentru Elias Charalambous în SuperLiga României, dar șansele ca el să mai poată evolua în cupele europene sunt mici.

Potrivit declarațiilor oferite de , acesta nu poate fi inclus pe lista UEFA, întrucât el nu figurează pe lista LPF pentru campionatul intern, așa cum procedura o cere. Oficialul roș-albaștrilor a explicat că va ridica această problemă în cadrul următoarei Adunări Generale a Asociației Cluburilor Europene, din luna octombrie.

„Dawa nu va intra pe lista UEFA, pentru că pe lista UEFA nu poți intra pe parcurs. Și dacă ai avea un jucător legitimat care nu este pe listă, nu-l poți introduce. Pe lista UEFA introduci doar jucători care au drept de joc în Superligă.

La UEFA nu se mai poate modifica lista și aici este o problemă pe care vreau să o ridicăm la ECA, la Roma, în octombrie. Nu este normal ca în ianuarie să se joace două meciuri din faza principală, dar tu să nu poți schimba jucătorii de pe listă.

În ianuarie este perioadă de transferuri. Există cluburi nemulțumite de jucători și pot schimba chiar 10! Ai voie să schimbi 3, OK, dar lasă-i să schimbe din ianuarie, nu după ce se termină faza principală. E o anomalie mare de tot. Vom înlocui un jucător pentru a-l băga pe Thiam”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

Joyskim Dawa, tot mai aproape de revenirea pe gazon

, în timp ce se afla la echipa națională de fotbal a Camerunului. Sezonul trecut s-a încheiat prematur pentru fundașul FCSB-ului, care a suferit o intervenție chirurgicală și a început imediat procesul de recuperare.

Fără meci jucat de atunci, „pantera” este . El trage din greu în sala de forță și are convingerea că spre finalul anului va bifa și primele minute din cadrul acestui sezon. 3 milioane de euro este cota de piață a lui Dawa.