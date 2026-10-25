Mihai Stoica pune sare pe rana rivalei, după CFR – Dinamo 2-2 : „E gol de portar!”

ADVERTISEMENT

Alaa Bellaarouch va avea pe conștiință golul de 1-0 al celor de la CFR Cluj, reușit de Andrei Cordea în minutul 26. Atunci, atacantul celor de la CFR Cluj a prins un șut plasat din afara careului, însă senzația a fost că portarul lui Dinamo putea să respingă mingea în corner.

Mihai Stoica e de părere că Alaa Bellaarouch ar fi putut să scoată șutul lui Cordea din minutul 26

însă au avut forța să revină și să egaleze. Mai mult, antrenorul portughez Nuno Campos a fost furios și pentru că echipa sa nu a primit o lovitură de la 11 metri după ce Irimia a fost lovit în zona feței în careu de un adversar.

ADVERTISEMENT

, rivala lui Dinamo, a remarcat cum golul primit de Dinamo în minutul 26 putea fi evitat. „E gol de portar. Nu e gafă, dar putea face mai mult”, a comentat Stoica intervenția ratată a lui Alaa Bellaarouch, care pare că putea să scoată mingea și să o trimită în corner la șutul lui Cordea.

De altă părere e Florin Prunea, fostul portar al lui Dinamo și al naționalei sărind în apărarea portarului lui Dinamo la faza respectivă. Prunea a remarcat cum Bellaarouch era mascat de doi coechipieri, astfel că nu a putut estima corect traiectoria balonului.

ADVERTISEMENT

Florin Prunea îi ia apărarea lui Alaa Bellaarouch și nu-l scoate „țap ispășitor” pe portar pentru gol

„Eu cred că nu a văzut mingea. Au mai fost doi jucători dinamoviști pe direcție și nu a văzut mingea de ei”, a declarat Prunea la Digi Sport. Bellaarouch le-a mai dat emoții fanilor lui Dinamo când a ratat o degajare în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

Alaa Bellaarouch este considerat printre cei mai buni portari din campionat și, în general, o achiziție excelentă pentru Dinamo. Împrumutat de la Braga, fotbalistul nu a primit gol în cinci partide din acest campionat.