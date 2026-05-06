Mihai Stoica, răspuns acid pentru Kompany după declarațiile belgianului de la finalul semifinalei UCL Bayern – PSG: „A văzut alt meci, cred că l-a dereglat outfitul”

PSG a înscris repede pe Allianz Arena și apoi a prestat un joc defensiv excepțional, însă tot echipa lui Luis Enrique a avut ocaziile mai mari pe contraatac. Neuer a făcut un meci mare, iar scorul final a fost 1-1, suficient pentru calificarea parizienilor în actul final. Vincent Kompany este de părere că bavarezii au fost egalii lui PSG, însă Mihai Stoica are alt punct de vedere.

Cum a văzut Vincent Kompany meciul dintre Bayern și PSG

Bayern Munchen nu a reușit să presteze același joc bun ofensiv ca cel din tur, iar în partida de pe Allianz Arena nu a reușit să înscrie decât un gol pe finalul partidei, prin Harry Kane. Reușita sa a venit prea târziu, iar partida din Germania s-a terminat cu o remiză.

, iar Manuel Neuer s-a revanșat pentru prestația slabă din meciul tur, Vincent Kompany este de părere că cele două formații au fost egale, iar rezultatul a fost influențat de deciziile de arbitraj: „Nu am putut să dăm mingea de prea multe în spatele lor, dar am avut momente de unu la unu. PSG s-a apărat excelent și a reușit în multe momente să facă ceea ce era nevoie. Meciul s-a terminat 1-1. Sunt câteva decizii cu care nu suntem mulțumiți, dar îi respectăm pe cei de la PSG și vrem să îi felicităm.

Ca echipă trebuie să îți asumi întotdeauna responsabilitatea. Avem păreri total diferite la penalty. Din ce am auzit, ei cred că Leimer a preluat mingea cu mâna, dar eu nu am găsit nicio imagine care să arate asta. În final, eu am văzut două echipe egale, iar aceste decizii au schimbat lucrurile. Cred că putem ajunge în finală în sezonul următor. Sunt un om rațional, Bayern a câștigat de 6 ori, dar trofeul există de peste 60 de ani. Cu excepția Realului, trofeul se câștigă la zece ani”, a spus Vincent Kompany, conform

Mihai Stoica, răspuns acid pentru Vincent Kompany

Oficialul lui FCSB s-a arătat de mai multe ori deranjat de modul în care care, în opinia sa, este un club ce presupune seriozitate maximă. Belgianul alege outfituri largi, lejere, asemănătoare cu cele ale artiștilor de muzică rap, iar MM consideră acest lucru inadmisibil.

După declarațiile sale de la finalul partidei, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a găsit momentul oportun pentru a-l ironiza: „Nu prea cred că a văzut meciul. Poate s-a uitat la alt meci sau probabil că outfitul (n.r. – ținuta) l-a cam dereglat. Eu nu am văzut două echipe egale, ci doar o echipă clar mai bună și un antrenor care nu a făcut decât să se agite pe margine”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată.