Sport

Mihai Stoica, răspuns acid pentru Kompany după declarațiile belgianului de la finalul semifinalei UCL Bayern – PSG: „A văzut alt meci, cred că l-a dereglat outfitul”

Vincent Kompany a declarat că Bayern a fost egala lui PSG în meciul de pe Allianz Arena, însă deciziile de arbitraj au schimbat soarta meciului. Mihai Stoica, răspuns acid pentru belgian
Ciprian Păvăleanu
07.05.2026 | 01:29
Mihai Stoica raspuns acid pentru Kompany dupa declaratiile belgianului de la finalul semifinalei UCL Bayern PSG A vazut alt meci cred ca la dereglat outfitul
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, răspuns acid după declarațiile lui Vincent Kompany. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

PSG a înscris repede pe Allianz Arena și apoi a prestat un joc defensiv excepțional, însă tot echipa lui Luis Enrique a avut ocaziile mai mari pe contraatac. Neuer a făcut un meci mare, iar scorul final a fost 1-1, suficient pentru calificarea parizienilor în actul final. Vincent Kompany este de părere că bavarezii au fost egalii lui PSG, însă Mihai Stoica are alt punct de vedere.

Cum a văzut Vincent Kompany meciul dintre Bayern și PSG

Bayern Munchen nu a reușit să presteze același joc bun ofensiv ca cel din tur, iar în partida de pe Allianz Arena nu a reușit să înscrie decât un gol pe finalul partidei, prin Harry Kane. Reușita sa a venit prea târziu, iar partida din Germania s-a terminat cu o remiză.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă PSG a ratat ocazii numeroase, iar Manuel Neuer s-a revanșat pentru prestația slabă din meciul tur, Vincent Kompany este de părere că cele două formații au fost egale, iar rezultatul a fost influențat de deciziile de arbitraj: „Nu am putut să dăm mingea de prea multe în spatele lor, dar am avut momente de unu la unu. PSG s-a apărat excelent și a reușit în multe momente să facă ceea ce era nevoie. Meciul s-a terminat 1-1. Sunt câteva decizii cu care nu suntem mulțumiți, dar îi respectăm pe cei de la PSG și vrem să îi felicităm.

Ca echipă trebuie să îți asumi întotdeauna responsabilitatea. Avem păreri total diferite la penalty. Din ce am auzit, ei cred că Leimer a preluat mingea cu mâna, dar eu nu am găsit nicio imagine care să arate asta. În final, eu am văzut două echipe egale, iar aceste decizii au schimbat lucrurile. Cred că putem ajunge în finală în sezonul următor. Sunt un om rațional, Bayern a câștigat de 6 ori, dar trofeul există de peste 60 de ani. Cu excepția Realului, trofeul se câștigă la zece ani”, a spus Vincent Kompany, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24.ro
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI

Mihai Stoica, răspuns acid pentru Vincent Kompany

Oficialul lui FCSB s-a arătat de mai multe ori deranjat de modul în care Vincent Kompany își alege ținuta pentru meciurile lui Bayern Munchen, care, în opinia sa, este un club ce presupune seriozitate maximă. Belgianul alege outfituri largi, lejere, asemănătoare cu cele ale artiștilor de muzică rap, iar MM consideră acest lucru inadmisibil.

ADVERTISEMENT
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut...
Digisport.ro
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

După declarațiile sale de la finalul partidei, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a găsit momentul oportun pentru a-l ironiza: „Nu prea cred că a văzut meciul. Poate s-a uitat la alt meci sau probabil că outfitul (n.r. – ținuta) l-a cam dereglat. Eu nu am văzut două echipe egale, ci doar o echipă clar mai bună și un antrenor care nu a făcut decât să se agite pe margine”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
Andrei Rațiu, veste senzațională înaintea meciului ce-l poate duce în finala UEFA Conference...
Fanatik
Andrei Rațiu, veste senzațională înaintea meciului ce-l poate duce în finala UEFA Conference League. Anunțul făcut de FRF
Când și unde se joacă PSG – Arsenal, finala UEFA Champions League din...
Fanatik
Când și unde se joacă PSG – Arsenal, finala UEFA Champions League din sezonul 2025/2026
UEFA Champions League, live video manșa retur a semifinalelor. Bayern Munchen – PSG...
Fanatik
UEFA Champions League, live video manșa retur a semifinalelor. Bayern Munchen – PSG 1-1. Luis Enrique îi duce pe parizieni în a doua finală consecutivă
Tags:
Parteneri
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci...
iamsport.ro
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci în pivnița sa: 'Mi-am dat seama'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!