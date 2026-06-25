Mihai Stoica, răspuns acid pentru Victor Pițurcă după criticile la adresa lui Olaru: „Cifrele au fost extraordinare”

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După 6 ani și jumătate petrecuți la FCSB, . Victor Pițurcă a vorbit despre transferul mijlocașului, avertizând că acesta trebuie să își modifice comportamentul pe teren, pentru că, în caz contrar, va avea probleme de adaptare la noua sa echipă.

Mihai Stoica, răspuns acid pentru Victor Pițurcă

Mihai Stoica a luat cunoștință de criticile fostului selecționer și a scos în evidență că Darius Olaru nu mima loviturile, ci maxim la accentua. Directorul Consiliului de Administrație de la FCSB e de părere că mijlocașul poate face față în campionatul Belgiei, în condițiile în care ritmul său era peste cel din SuperLiga.

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„Este alt ritm față de campionatul nostru, de acord. Însă Olaru avea oricum un ritm superior pentru Superliga. El a demonstrat valoare și intensitate, făcând diferența în Europa împotriva unor echipe mult mai bune decât cele din campionatul Belgiei.

Nu e corect spus că mima. Poate că își accentua căderile după loviturile primite, dar nu mima niciodată. Are calități excelente. În ceea ce privește nivelul, eu zic că echipele noastre se pot compara cu cele din Belgia; nu au de ce să nu o facă. Totuși, campionatul belgian, pe care l-am urmărit, a suferit schimbări radicale.

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Acum câțiva ani, Anderlecht pornea ca favorită la fiecare început de sezon. Astăzi, echipa nu mai are aceeași forță ca pe vremea când jucau Chipciu și Stanciu, deși continuă să crească jucători. Belgia este o rampă de lansare pentru mulți fotbaliști, asta e adevărat. Problema este că cluburile de la noi vor mulți bani pe jucători, iar cele din Belgia nu își permit să plătească sume foarte mari”, a declarat Mihai Stoica, conform .

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Darius Olaru, pregătit să facă pasul în Belgia

În continuare, oficialul FCSB și-a consolidat ideea și a amintit de faptul că echipele din Belgia analizează foarte mult fotbaliștii înainte de a înainte oferte. , Mihai Stoica susține că vârsta lui Olaru este perfectă pentru performanță, în condițiile în care a acumulat destulă experiență de-a lungul sezoanelor petrecute în SuperLiga și cupele europene.

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„Eu cred că Olaru a fost studiat foarte mult de cei de la Royale Union SG; știu cât de analitici sunt. Se bazează foarte mult pe cifre, iar cifrele lui Olaru au fost extraordinare. În plus, nu are o vârstă care să îl împiedice să facă pasul în alt campionat, așa cum spune fostul selecționer. Ce alt campionat? Are 28 de ani.

Olaru are o calitate de care lumea nu vorbește: nu este vorba doar despre faptul că aleargă mult. Nu e numai asta, ci și că este marcator și folosește ambele picioare. El tot timpul accelerează când primește mingea; niciodată nu o cere la picior. Se demarcă pe toată lățimea terenului. Are o calitate nemaipomenită pentru jucătorii români. Nu există fotbalist român care să facă ce face el pe poziția aceea: cere mingea în profunzime și accelerează. De aceea este faultat mereu, pentru că accelerează. Nu a mai existat în ultimii ani niciun jucător de profilul lui, fie el optar sau chiar decar”, a conchis Mihai Stoica.

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