Mihai Stoica, răspuns nuclear pentru Valeriu Iftime după un nou atac la adresa FCSB: „Așa ceva nu trebuie promovat” / „Îi dăm bani să ne facă strategia!?”

În ultima perioadă, Valeriu Iftime (65 de ani) a vorbit în mai multe rânduri în spațiul public despre FCSB, principalul subiect fiind antrenorul echipei. După ce l-a făcut cu ou și cu oțet pe Elias Charalambous, patronul celor de la FC Botoșani a trecut la următorul „client” și anume Marius Baciu, noul antrenor al roș-albaștrilor. Mihai Stoica (61 de ani) a reacționat dur la ultimele declarații ale omului de afaceri.

FCSB a reușit să treacă de FC Botoșani în semifinalele barajului de UEFA Conference League, însă Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, este de părere că Marius Baciu nu are valoare pentru echipa lui Gigi Becali și că va fi dat afară imediat dacă nu va trece și de Dinamo.

despre care a spus de nenumărate ori că dorește să-l învingă în meci direct pentru a-l face pe Gigi Becali să-l demită: „Dinamo este mai matură, ca echipă, pentru că are un antrenor foarte bun. Dincoace, dacă nu ai antrenor… Domnul Baciu are treabă de făcut. Spuneam la un moment dat că Mirel Rădoi stă până la prima furtună. Aici va veni imediat tsunami.

Dacă-i bate Dinamo acum e un box, pentru că vine vara, vacanța, uită… Iar la următoarele două meciuri, când ia bătaie de la Csikszereda sau de la mine, o să vedeți! E greu. FCSB are nevoie de o reconstrucție mentală extraordinară ca să facă o echipă… Puteți întreba de ce mă bag eu. Dacă nu asanăm fotbalul românesc de la echipele mari, care dau modelul și arată că fotbalul este un joc de oameni foarte inteligenți, cu mult profesionalism și foarte multă pregătire mentală, nu creăm echipe cu care să ne batem în Europa.

Pe mine mă doare, sincer. Nu că sunt stelist. Eu spun că fotbalul românesc are nevoie de alt tip de abordare. Nu merge să spui că un patron face echipa, că dă prost peste tot. Așa ceva nu trebuie promovat. Fotbalul trebuie făcut de profesioniști”, a spus Valeriu Iftime, conform

Mihai Stoica, răspuns acid pentru Valeriu Iftime

, Mihai Stoica a răbufnit și i-a oferit un răspuns dur lui Valeriu Iftime. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor nu înțelege care este obiectivul patronului moldovenilor și de ce vorbește aproape după fiecare etapă despre FCSB.

„În ce calitate vorbește despre noi!? Eu asta nu înțeleg. Îi dăm bani lui Iftime să ne facă nouă strategia? Eu nu înțeleg de ce vorbește numai despre noi. Îi place să se audă vorbind. E om politic cu putere, președintele CJ Botoșani, e patron, firmele îi fac o grămadă de lucrări… nu înțeleg de ce trebuie să vorbească numai de noi!

L-a făcut pe Elias praf, acum ne ia pe toți la rând. Nu pot să înțeleg, pentru că este un om foarte inteligent. Îl cunosc în particular și nu înțeleg de ce trebuie să facă asta. Cred că într-o altă viață a fost diagnostician, a lucrat pe la RMN ceva. Vorbește doar de noi și de Gigi”, a reacționat MM Stoica la