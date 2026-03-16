Mihai Stoica, răspuns pentru Gigi Becali după „hoția mare” de la Rapid – Dinamo 3-2

a văzut partida dintre Rapid și Dinamo, una care a avut discuții legate de arbitraj la finalul celor 90 de minute. Despre această confruntare, Mihai Stoica a vorbit și neagă cele declarate de patronul formației roș-albastre.

Mihai Stoica dezvăluie discuția avută cu Gigi Becali despre meciul dintre Rapid și Dinamo

Mihai Stoica a văzut cele spuse de Gigi Becali și a ținut să-l contrazică pe acesta. Oficialul de la FCSB spune că nu a categorizat meciul dintre Rapid și Dinamo ca fiind ‘hoție’, așa cum Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că i-ar fi zis.

„(n.r. E Kovacs cel mai mare arbitru român din istorie?) Din istoria competițiilor europene, da. Dacă e să discutăm de prezențe ale arbitrilor români la turneele finale ale Campionatului Mondial, Nicolae Rainea e lider detașat. Dar Kovacs este primul care a arbitrat trei finale europene. Eu chiar vreau să comentez ce a zis Gigi.

Eu am văzut mulți oameni care își fac rău vorbind, dar pe el nu-l întrece nimeni. Cum să zic că a fost hoție? Eu i-am spus exact așa: A fost fault la Musi, dar atât timp cât Musi pățește ce a pățit Florin Tănase la un meci FCSB – Sepsi a primit galben după un ‘topor’. Toată lumea zicea că simulează Tănase și a creat presiune.

Aici, Musi a avut prostul obicei să exagereze căderea. Cea mai mare greșeală la VAR a fost când Colțescu a fost chemat de Vidican și s-a anulat golul lui, la 0-0, în ultima etapă din campionat”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

Ce a spus Gigi Becali despre meciul dintre Rapid și Dinamo

Întrebat dacă a văzut scandalul provocat de arbitrajul lui Istvan Kovacs de la meciul dintre Rapid și Dinamo, Gigi Becali a recunoscut că nu a văzut partida, însă ar fi discutat cu Mihai Stoica despre confruntarea din Giulești.

„Aseară (n.r. sâmbătă), înainte să mă culc, m-am uitat pe aplicație și era 2-1 pentru Dinamo. Dimineață am văzut 3-2 pentru Rapid. L-am întrebat pe Mihai, când am ieșit de la biserică, ce s-a întâmplat cu Rapidul. A zis ‘hoție maximă’. L-am întrebat ce hoție maximă. ‘Hoție maximă a lui Kovacs. Nu știu cum, cu Musi al nostru, că l-a faultat și a dat gol de acolo.

VAR n-a intervenit. Hoție maximă!’. Cum să facă Kovacs hoție? Am văzut azi, m-am uitat. Nu că i-am dat dreptate, am spus hoție la pătrat. Am dublat hoția. Ce vrei mai mult de atât? Poate să facă hoția hoțiilor. Mă interesează să nu fie una dintre Dinamo și Rapid campioană”, a spus Gigi Becali.

Faza care a provocat discuții după meciul dintre Rapid și Dinamo

Rapid a reușit să o învingă pe Dinamo, 3-2, într-un duel ce a avut loc în Giulești, însă care nu s-a terminat fără discuții despre arbitraj. În minutul 67, când oaspeții conduceau, 2-1, Andrei Borza a fost implicat într-un duel cu Alex Musi, în urma căruia a recuperat mingea și i-a pasat-o lui Petrila, iar acesta a punctat cu un șut de excepție de la marginea careului.

Faza a fost însă contestată vehement de dinamoviști, care au reclamat un fault un atac făcut de jucătorul giuleștean, însă Istvan Kovacs și nici colegii din camera VAR nu au considerat că trebuie să sancționeze duelul dintre cei doi fotbaliști.