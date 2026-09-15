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Mihai Stoica (61 de ani) a reacționat după ce Marius Șumudică (55 de ani) a prezentat în mod public scuze față de suporterii celor de la FCSB. Actualul antrenor de la CFR Cluj, bineînțeles prin prisma trecutului său rapidist, a făcut de-a lungul timpului, după cum se știe deja foarte bine de altfel, mai multe declarații contondente la adresa clubului roș-albastru.

Marius Șumudică a prezentat scuze față de suporterii celor de la FCSB

Acum, în contextul în care în ultima perioadă s-a vorbit destul de mult în spațiul public despre posibilitatea ca el să devină antrenor la FCSB, Șumudică a făcut gestul respectiv, , menționând totuși cu acea ocazie că nu a decis să adopte această atitudine în încercarea de a ajunge pe banca tehnică a echipei patronate de Gigi Becali.

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Cum a comentat Mihai Stoica această chestiune

În replică, MM Stoica a transmis că scuzele lui Șumudică sunt acceptate, dar pe de altă parte a subliniat și că, chiar și în acest nou context, tot nu se pune problema ca tehnicianul să ajungă vreodată la FCSB, chestiune care de altfel a fost reiterată ferm recent , cât și

„Cred că pur și simplu nu vrea să se mai implice în scandaluri. Știe că nu are cum să vină la noi cât timp ultraseria noastră este împotriva unor antrenori care au recurs la diferite gesturi în trecut. Este clar că nu va putea să fie niciodată, atâta timp cât Peluza Nord va fi lângă echipă. Și noi nu ne permitem să ne despărțim de Peluza Nord.

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Sunt acceptate (n.r. scuzele). Bineînțeles că orice om cu o doză normală de bun simț acceptă scuze. Nu cred că vor mai exista episoade. Are și el o vârstă. Nu pot să dau sfaturi. Eu am făcut în trecut lucruri mai rele decât Marius Șumudică. Nu pot să îmi permit să mă fac de râs comentând”, în direct la