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La finalul meciului FCSB – Petrolul Ploiești 2-2, Mihai Stoica (61 de ani) a opinat că în mod normal, la cum a decurs jocul de pe Arena Națională, nu ar fi trebuit să se pună în vreun moment problema învingătoarei din această partidă. Doar că echipa antrenată de Marius Baciu a ratat multe ocazii mari de gol.

Ce a spus Mihai Stoica după FCSB – Petrolul 2-2

Chestiune care bineînțeles că l-a nemulțumit profund pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. „Când ai 28 de șuturi spre poartă, dintre care 10 pe poartă, și ratezi asemenea ocazii, nu cred că sunt prea multe de spus. Am pierdut două puncte mari pe mâna noastră. Nu am reușit să ne păstrăm luciditatea la finalizare. Prea multe ocazii și prea mari. E ca și când nu am încasat primul gol, după 20 de minute era 2-1 și părea că nimic nu ne poate împiedica să obținem o nouă victorie.

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Prea multe ocazii. Nu numai Garita a ratat, nu știu cine nu a ratat din poziții ideale. Pozitiv este că am depășit net un adversar care a pus probleme multor echipe. Din nefericire, după aproape o treime din sezonul regular suntem în afara play-off-ului și ne așteaptă un program și mai încărcat.

Singura problemă e că marcăm prea puțin la câte ocazii ne producem. Ai nevoie de un rezultat bun ca să capeți încredere. Astăzi era ideal: un teren impecabil, ne întorceam acasă, mulți spectatori, vreme excelentă. Din păcate, nu am reușit mai mult de un rezultat de egalitate”, a spus Mihai Stoica în direct la după

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Mihai Stoica, încântat de noile transferuri realizate de FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, oficialul clubului roș-albastru a transmis și că, în opinia sa, se poate observa deja aportul adus de și în jocul echipei: „Korenica e un jucător de atac care poate evolua pe mai multe poziții. Chiar sunt mulți jucători de remarcat astăzi, însă este destul de complicat după ce nu ai câștigat acasă un nou meci. Muhar e un jucător care ne va ajuta, cu certitudine, așa cum sunt toți cei trei jucători aduși recent.

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Să vedem câți jucători vor rămâne cu noi în această perioadă nemaiîntâlnită, de trei săptămâni de pauză. Toți jucătorii noi mai au nevoie de timp, sunt într-o echipă nouă, au făcut câteva antrenamente cu noi. Eu zic că am fost bine astăzi, cu excepția problemelor la finalizare. Chiar am avut un joc consistent. Când dai 28 de șuturi, înseamnă că ai cam ajuns la poarta adversă. Trebuie digerat rezultatul ăsta, după aia ne vine sângele și la creier. Deocamdată suntem spre digestie. E o perioadă complicată pentru toată lumea, mai ales că a fost un final cu ocaziile alea imense ale lui Drăguș și Boutoutaou. Noi trăim cu altă intensitate față de suporteri, chiar dacă și ei trăiesc cu sufletul la gură multe meciuri”.