Sport

„Obraznic”. Mihai Stoica, prima reacție după ce Tănase l-a făcut „smardoi”: „E mai mic decât fii-mea”. Exclusiv

Mihai Stoica a contraatacat după ce Florin Tănase l-a făcut „smardoi” pe aeroport, la plecarea în Cipru. Președintele C.A. de la FCSB i-a dat o replică pe măsură internaționalului român
Cristian Măciucă
31.08.2026 | 14:46
Obraznic Mihai Stoica prima reactie dupa ce Tanase la facut smardoi E mai mic decat fiimea Exclusiv
breaking news
„Obraznic”. Mihai Stoica, prima reacție după ce Tănase l-a făcut „smardoi”: „E mai mic decât fii-mea”. FOTO: Fanatik
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Mihai Stoica, oficial al FCSB, a reacționat dur la declarațiile lui Tănase, jucătorul echipei. După ce Tănase a făcut referire la „tenis de picior”, Stoica a spus, în exclusivitate pentru Fanatik: „E mai mic decât fii-mea”, catalogând comportamentul acestuia drept „obraznic”.

Mihai Stoica, replică tăioasă pentru Florin Tănase

Mihai Stoica i-a dat replica lui Florin Tănase, despre care a spus că este obraznic având în vedere declarația pe care fostul căpitan a dat-o pe aeroportul „Henri Coandă”. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani l-a numit „smardoi” pe MM Stoica după cazul Vali Crețu, care a sărit la bătaie cu Arnold Garita.„Acum că vine cu obrăznicii din astea e și vina mea. E și vina lui Gigi că a zis că Tănase e prietenul lui. E obraznic. L-am tratat cumva altfel. De exemplu. În vară când nu aveam preparator fizic și căutam preparator fizic, cineva mi l-a recomandat pe Dragotă. Mi-a zis că Dragotă e liber că pleacă de la CFR Cluj la Rapid. Eu nu îl știam decât după nume și că e la națională. Eu l-am sunat pe Tănase, care încă nu semnase cu noi și l-am întrebat. ‘Dragotă e bun, dar între Dragotă și Neubert, Neubert clar!’

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Eu când am auzit că l-a convins Gigi și vine în Olanda, chiar m-am bucurat, deși când a fost plecat a existat o răceală între noi. E complicat pentru mine să fiu prieten cu un copil mai mic decât fata mea. E greu ca un sexagenar să fie prieten cu un copil. 

Pentru că el face chestiile astea. Îi place să vorbească. Nu cred că face foarte bine, dar e problema lui. Nu, nu. Nu am niciun fel de problemă. Sunt chestii care se pot discuta. Dușmănie în niciun caz. Măsura aia se impunea la momentul ăla, asta clar. Că a durat câteva zile, probabil dacă rămânea nu era un jucător lăsat în afara lotului meci de meci. Dar la ce a făcut nu e o chestie care se poate scuza. Nu vreau să polemizez prea mult cu jucătorii. E diferență de vârstă, de statut”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

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Mihai Stoica: „La tenis cu piciorul sunt chiar bun”

Florin Tănase l-a „înțepat” pe MM Stoica și în legătură cu unul dintre hobby-urile președintele C.A. de la FCSB, tenisul cu piciorul. „Tănase nu are cum să inițieze polemică. Eu sunt președintele C.A. la clubul unde a fost căpitan și unde a jucat mulți ani și cred că ar fi bine pentru el să lase puțin insolența asta. Că va mai juca câțiva ani și va veni și el în partea asta sau va rămâne dezvoltator imobiliar.

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În pandemie nu aveam voie să părăsim incinta. Veneam cu Mihai Pintilii, cu Marius Ianuli și cu Florin Tănase și jucam ore întregi la bază tech-ball și tenis cu piciorul.

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L-am bătut o dată pe pariu mare și nu ne-am luat banii. Eu cu Dică și el cu Vlad Achim. I-am bătut 4-0. Da, la tenis cu piciorul chiar sunt bun”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

 

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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