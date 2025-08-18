Sport

Mihai Stoica, reacție fermă după Rapid – FCSB 2-2: „Un meci aproape perfect stricat de un jucător”

Cine a stricat meciul Rapid - FCSB 2-2 din perspectiva roș-albaștrilor, în opinia lui Mihai Stoica: „Clar că îl culpabilizează toată lumea”
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2025 | 21:39
Mihai Stoica reactie ferma dupa Rapid FCSB 22 Un meci aproape perfect stricat de un jucator
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB la finalul meciului cu Rapid. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Mihai Stoica a oferit o primă reacție ca urmare a desfășurării din meciul Rapid – FCSB 2-2 de duminică seară de pe Arena Națională din etapa a șasea a Superligii.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica l-a criticat pe Siyabonga Ngezana după Rapid – FCSB 2-2: „Este o greșeală impardonabilă”

Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru s-a referit în mod special la prestația lui Siyabonga Ngezana, cel care a greșit decisiv la al doilea gol marcat de giuleșteni, în prelungiri, prin Koljic, și care are o parte importantă din vină, în viziunea oficialului campioanei României, și la prima reușită semnată de atacantul bosniac, printr-o execuție de senzație, cu călcâiul.

„Un meci aproape perfect stricat de un jucător, dar se întâmplă. Clar că îl culpabilizează toată lumea pentru că este o greșeală impardonabilă la golul 2. În loc să joace simplu, serios, a încercat să… Se intra în ultimele 3 minute ale meciului. Nu mai spun că mai puteam să luăm un gol și să pierdem. Intram în istorie…

ADVERTISEMENT

Nu, nu am vorbit cu nimeni, nu intru în vestiar în momente d-astea. A jucat impecabil doi ani, ce să-i spui? Când e să se aleagă praful… Fane (n.r. Ștefan Târnovanu) respinge mingea exact în pieptul lui, ca să poată să și amortizeze.

Până am luat golul 2, a fost un meci, cu excepția a două sclipiri ale lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele. Din 46 până în 83 am fost aproape perfecți. Erau jucători care aveau nevoie de o victorie, Graovac, Pantea, Lixandru și Toma, toți au făcut un meci senzațional.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Fundașul central sud-african are o mare parte din vină și la primul gol al lui Koljic, în opinia lui MM: „Trebuia să fie mai aproape de el”

Trebuie în același timp să ținem cont și de faptul că Rapid nu a avut Hromada, Manea, Petrila decât pe final. Am prins și Rapid într-o situație delicată și atunci nu știu dacă asta e valoarea Rapidului, cred că Rapid e o echipă mai bună, de când a intrat Petrila s-a văzut ceva.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

(…) (n.r. Despre Ngezana, la primul gol al Rapidului) Trebuia să fie mai aproape de el și atunci nu apuca să îl împingă Koljic. Fără discuție să joace. În toată cariera lui nu va mai face așa ceva. Am avut problema asta la Galați”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
2.02 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul Aberdeen - FCSB
Cristi Chivu, sub lupa Reuters înainte de startul sezonului de Serie A: „Inter...
Fanatik
Cristi Chivu, sub lupa Reuters înainte de startul sezonului de Serie A: „Inter caută revanșa, dar pariază pe un începător”
”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după...
Fanatik
”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după derby-ul Rapid – FCSB
Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați înainte...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați înainte de Aberdeen – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Mircea Sandu a spus după 30 de ani de ce l-a dat afară...
iamsport.ro
Mircea Sandu a spus după 30 de ani de ce l-a dat afară pe Cornel Dinu de la națională: 'Cred că am luat decizia corectă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!