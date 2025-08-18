Mihai Stoica, reacție fermă după Rapid – FCSB 2-2: „Un meci aproape perfect stricat de un jucător”

Mihai Stoica a oferit o primă reacție ca urmare a desfășurării din meciul Rapid – FCSB 2-2 de duminică seară de pe Arena Națională din etapa a șasea a Superligii.

Mihai Stoica l-a criticat pe Siyabonga Ngezana după Rapid – FCSB 2-2: „Este o greșeală impardonabilă”

Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru s-a referit în mod special la prestația lui , și care are o parte importantă din vină, în viziunea oficialului campioanei României, și la

„Un meci aproape perfect stricat de un jucător, dar se întâmplă. Clar că îl culpabilizează toată lumea pentru că este o greșeală impardonabilă la golul 2. În loc să joace simplu, serios, a încercat să… Se intra în ultimele 3 minute ale meciului. Nu mai spun că mai puteam să luăm un gol și să pierdem. Intram în istorie…

Nu, nu am vorbit cu nimeni, nu intru în vestiar în momente d-astea. A jucat impecabil doi ani, ce să-i spui? Când e să se aleagă praful… Fane (n.r. Ștefan Târnovanu) respinge mingea exact în pieptul lui, ca să poată să și amortizeze.

Până am luat golul 2, a fost un meci, cu excepția a două sclipiri ale lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele. Din 46 până în 83 am fost aproape perfecți. Erau jucători care aveau nevoie de o victorie, Graovac, Pantea, Lixandru și Toma, toți au făcut un meci senzațional.

Fundașul central sud-african are o mare parte din vină și la primul gol al lui Koljic, în opinia lui MM: „Trebuia să fie mai aproape de el”

Trebuie în același timp să ținem cont și de faptul că Rapid nu a avut Hromada, Manea, Petrila decât pe final. Am prins și Rapid într-o situație delicată și atunci nu știu dacă asta e valoarea Rapidului, cred că Rapid e o echipă mai bună, de când a intrat Petrila s-a văzut ceva.

(…) (n.r. Despre Ngezana, la primul gol al Rapidului) Trebuia să fie mai aproape de el și atunci nu apuca să îl împingă Koljic. Fără discuție să joace. În toată cariera lui nu va mai face așa ceva. Am avut problema asta la Galați”, a spus Mihai Stoica la