Mihai Stoica, reacție ironică după decizia lui Gigi Becali vizavi de Valentin Crețu

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Mihai Stoica (61 de ani) a analizat ultimele prestații avute de FCSB și a concluzionat că, în viziunea sa, ar fi de bun augur dacă s-ar continua cu sistemul cu trei fundași centrali, implementat recent. În acest sens, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a apreciat că în acest modul tactic adversarii și-au creat foarte puține ocazii de gol până acum.

Mihai Stoica vrea ca FCSB să continue în trei fundași centrali

Chiar dacă a punctat și că în plan ofensiv lucrurile nu au mers chiar într-un mod ideal, MM s-a arătat totuși optimist că această chestiune ar urma să se remedieze în scurt timp: „O echipă care joacă într-un sistem care se potrivește bine este o echipă care primește puține goluri sau deloc, se ajunge greu la poartă. Noi am jucat în acest sistem 135 de minute. Au fost două ocazii ale celor de la Botoșani pe două greșeli individuale, atât, în rest nu au ajuns la poartă.

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O singură ocazie a avut CFR-ul, practic într-un meci jumătate au fost trei ocazii la poarta noastră. Și am primit goluri la faze hilare. Deci cred că din punct de vedere defensiv nu am suferit deloc. Nu am ajuns la poartă de câte ori ne-am fi dorit. Să zicem că bara a fost o ocazie foarte mare. A mai avut Ofri Arad cu capul”.

Ce a spus Mihai Stoica despre situația lui Valentin Crețu la FCSB

Când a venit vorba despre situația lui Valentin Crețu (37 de ani), despre care Gigi Becali (68 de ani) a spus că l-ar vrea înapoi în primul 11, Mihai Stoica a readus în atenția opiniei publice faptul că, atunci când a decis să se treacă la acest sistem cu trei fundași centrali, patronul a argumentat această necesitate, printre altele, inclusiv prin nevoia de a „scăpa” de experimentatul fundaș dreapta.

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„Am zis că nu vreau să aud că au lăsat gazonul mare, au făcut ce au putut ca să aibă un avantaj. Nu poți să spui că din cauza asta a rămas mingea în spate. Nu suntem bine la ora actuală ofensiv, dar există perspective, cred eu, în sistemul ăsta. (…) Gigi a zis să trecem în trei fundași centrali, și așa scăpăm și de Crețu. Și acum…”, în direct la

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Ce spusese Gigi Becali despre Valentin Crețu

Imediat după finalul meciului CFR Cluj – FCSB 1-0, Gigi Becali a spus, în direct la Digi Sport, printre altele, și că simte că în primul 11: „Ajung la concluzia că echipa asta fără Crețu nu are valoare. Când e Crețu pe teren se joacă altfel. Urcă el pe acolo, este altceva. Noi, în afara de bara lui Ofri Arad, nu am avut nicio ocazie. Oricum, Tănase nu va mai juca în viața lui la mijlocul terenului! Să vedem, poate în stânga, dar la mijlocul terenului în viața lui. Dacă el nu a câștigat un duel cu Perianu… Să joace atacant”.