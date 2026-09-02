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Recent, la finalul meciului CFR Cluj – FCSB 1-0, s-a produs un episod destul de tensionat între Marius Șumudică (55 de ani) și Mihai Stoica (61 de ani). Concret, în timpul flash-interviului acordat la finalul partidei, antrenorul echipei din Gruia s-a oprit la un moment dat din declarații pentru a-l saluta, într-o notă sarcastică, pe președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru, în timp ce acesta trecea prin zona respectivă.

Mihai Stoica, o nouă replică tăioasă pentru Marius Șumudică

Ulterior, în zilele de după , cei doi s-au „șicanat” de la distanță prin intermediul unor . Acum, MM a fost întrebat din nou despre acest subiect și i-a dat cu această ocazie o nouă replică tăioasă lui Șumudică, apelând în acest sens la o paralelă între serialele de comedie „Seinfeld” din Statele Unite și „Las Fierbinți” din România. „Când îți întrerupi discursul la flash ca să spui: «Bună seara, domnule Mihai Stoica», astea sunt niște miștouri ieftine. D-aia am trecut mai departe.

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Aaa, se termina discursul, ne întâlneam: «Bravo! Sănătate!». Dar miștourile ieftine nu îmi plac. Încă o dată spun: Eu sunt fan Seinfeld, nu Las Fierbinți. Eu văd o diferență între Seinfeld și Las Fierbinți! De ce a doua zi faci subiect din asta? Că eu nu fac niciun subiect. În fine”, a spus Mihai Stoica în direct la

Ce a susținut Marius Șumudică la momentul respectiv

Antrenorul de la CFR Cluj a spus atunci, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că în acele momente a dorit pur și simplu să îl salute pe Mihai Stoica, dar oficialul de la FCSB a părut să îl ignore, motiv pentru care Șumudică a simțit nevoia să îl „taxeze” pe acesta chiar în timpul flash-interviului respectiv: „Eu eram la flash-interviu, iar el a trecut, venea din lojă. A venit cu domnul (Florin) Cernat. Domnul Cernat m-a salutat, mi-a zis: ‘Salut, Șumi, salut, Mister!’ Mi-a făcut cu mâna. În momentul ăla, Mihai Stoica a întors capul, s-a uitat așa, zeflemist un pic, în altă parte și am simțit nevoia să-l salut eu. Am cei șapte ani de acasă, chiar dacă patru am făcut la grădiniță. Am încercat să-l salut și i-am zis: Bună seara, domnule Mihai Stoica.

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I-am spus apăsat, fiindcă așa se spune: în momentul în care vii, există acest respect încât să saluți. N-aveam pretenția să mă salute. (…) În momentul în care omul de lângă tine mă salută, poți măcar să dai din mână sau să faci orice. Să-l saluți, nu să întorci capul ca și cum ignori persoana respectivă. Dar este problema lui Meme. Eu nu vreau să intru în niciun conflict cu Meme. Îl respect ca și conducător. E treaba lui, n-am niciun fel de problemă. Eu în continuare îl respect, îl voi saluta de câte ori îl voi întâlni și îi promit că dacă el va fi vreodată la un flash-interviu și eu voi trece, măcar voi avea bunul simț să ridic mâna și să-l salut”.

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Cum a comentat Mihai Stoica această chestiune

La scurt timp, de asemenea în exclusivitate pentru FANATIK, MM a vorbit și el despre acest subiect și astfel și-a prezentat pe larg punctul de vedere vizavi de cele întâmplate atunci în Gruia: „Nu știu ce a fost. Nu m-am întâlnit cu Șumudică. Era în interviu, dădea interviu. Ce să îl bag în seamă? Nu fac, nu mă interesează pe mine ce subiecte vrea să inventeze Șumudică. M-am întâlnit doar cu Cristi Panin de la CFR Cluj și atât. Minte cu reverențe dacă spune că m-am uitat zeflemist. Eu nici nu m-am uitat. Am văzut de afară că e în interviu și am trecut pe lângă. Ce să fac? Salut interviul? Nu m-am uitat niciun zeflemist… bate câmpii!”.