Mihai Stoica, reacţie virală despre arbitrajul Iulianei Demetrescu: „N-am nicio problemă cu femeile în general!” Ce a spus despre tragerile de timp ale lui Matei Popa

Mihai Stoica (60 de ani) nu s-a ferit de cuvinte când a fost întrebat despre prestația Iulianei Demetrescu (36 de ani), arbitra de la FCSB – Metaloglobus 4-1. Vâlceanca a fost prima femeie din istorie care a arbitrat un meci oficial al roș-albaștrilor.

Mihai Stoica a comentat arbitrajul Iulianei Demetrescu

Iuliana Demetrescu a arbitrat impecabil meciul dintre FCSB și Metaloglobus, terminat cu victoria gazdelor, scor 4-1. Singura „problemă” a „centralului” din Rm. Vâlcea

Până să comenteze arbitrajul Iulianei Demetrescu, Mihai Stoica a vorbit despre pentru a se face înlocuirea lui Florin Tănase cu Mamadou Thiam. „S-a prezentat trunchiat. Eu nu am spus că nu sunt de acord cu așa ceva. Eu la un momentdat i-am spus lui Târnonavu, ‘Băi, Fane, tu când faci d-astea, tu îți atragi atât de multă antipatie din partea arbitrilor…’ Era vorba despre meciul ăla de la PAOK în care arbitrul a dat 10 minute de prelungire, când am câștigat cu 1-0, în 10 oameni, împotriva campioanei Greciei, pe Toumba, la Salonic.

Strict la mecul ăla mă refeream. Sunt foarte rare cazurile în care un portar se pune în fund și un arbitru nu se prinde. În prima repriză nu am nicio problemă, e vorba de a doua. Astea sunt niște chestii de ‘Hai să băgăm bățul prin gard’.

A fost o discuție și s-a scos din context, că nu sunt de acord cu așa ceva. Sunt foarte de acord cu așa ceva. Nu contează cu câte minute se prelungește prima jumătate a meciului. Contează când ai un rezultat și tremuri ca să îl menții să nu îți de arbitrul 10 minute. Aia era problema. Ăsta mic a fost inteligent că a făcut asta, că nu era gata Thiam. Totuși, era un meci cu Metaloglobus”, a transmis președintele C.A. de la FCSB.

Brigada de arbitri de la FCSB – Metaloglobus a avut în componență 3 femei

La meciul de pe Arena Națională, Iuliana Demetrescu i-a avut asistenți pe Alexandru Vodă și pe Mihăiță Necula. Arbitru de rezervă a fost Roxana Timiș. În camera VAR s-au aflat Cristina Trandafir și Valentin Porumbel.

„Nu cred că a fost nicio problemă de arbitraj. (n.r. – Ai o problemă cu femeile arbitru?) Nu am o problemă cu femeile în general. Acum trebuie să fim foarte atenți, pentru că orice spui se poate interpreta. Nu am nicio problemă. Nu mai putem vorbi. Nu am nicio problemă. La meciuri din astea care par dezechilibrate, pot arbitra și femei. E clar că femeile au o problemă fizică în primul rând față de bărbați și, tocmai de aceea, nici FIFA nu deleagă la meciurile cu tensiune mare sau cu ritm deosebit femei și deleagă bărbați.

Am avut și nu o dată, meciuri amicale, în bază, pe care le-au arbitrat brigăzi feminine. Noi când avem meci amical, anunțăm CCA și deleagă brigadă. Și ne-au delegat brigăzi feminine și nu am avut nicio problemă. Dar e vorba de meciuri amicale sau meciuri ca aseară când părea de dinainte că e o diferență între echipe”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Iuliana Demetrescu i-a făcut o economie lui Daniel Bîrligea. Dacă îi dădea cartonaș galben, era o mare gaură în buget” – Mihai Stoica