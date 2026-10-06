Sport

Mihai Stoica reacționează dur în scandalul provocat de Cristiano Ronaldo: “Nu te poți bate cu Messi! E cea mai mare greșeală din cariera lui!” 

Startul ediției 2026 - 2027 din Liga Națiunilor a fost marcat de scandalul monstru provocat de Cristiano Ronaldo. Mihai Stoica și-a spus punctul de vedere despre această situație. Critici pentru CR7.
Adrian Baciu
06.10.2026 | 10:05
Mihai Stoica reactioneaza dur in scandalul provocat de Cristiano Ronaldo Nu te poti bate cu Messi E cea mai mare greseala din cariera lui
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, după scandalul lui Cristiano Ronaldo: “Nu te poți bate cu Messi! E cea mai mare greșeală din cariera lui!” Sursa foto: colaj Fanatik
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”Divorțul” dintre Cristiano Ronaldo (41 de ani) și naționala Portugaliei a reprezentat, în ultimele zile, evenimentul cap de afiș în fotbalul mondial. O veritabilă legendă a lusitanilor și a sportului rege în general, CR7 a decis să plece din cantonamentul selecționatei conduse de Jorge Jesus (72 de ani), chiar înaintea partidei cu Danemarca (4-2), din etapa a 3-a a Ligii Națiunilor. Mihai Stoica (61 de ani) a condamnat gestul marelui fotbalist.

Mihai Stoica, extrem de critic cu Cristiano Ronaldo: “Nu te poți bate cu Messi! E cea mai mare greșeală din cariera lui!”

Este cunoscut deja faptul că Ronaldo a fost extrem de nemulțumit și de supărat de faptul că a fost rezervă neutilizată la meciul cu Norvegia (2-1) din runda a 2-a de Nations League. Din acest motiv, starul de la Al Nassr nu s-a antrenat pe 29 septembrie. Lucrurile au escaladat rapid, iar o zi mai târziu a plecat din cantonament.

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În emisiunea MM la FANATIK, managerul celor de la FCSB a comentat acest scandal uriaș din fotbalul internațional. În opinia lui Mihai Stoica, Cristiano Ronaldo are mult de suferit din cauza ego-ului său. Cât despre plecare intempestivă din cantonamentul țării sale, Meme o caracterizează drept ”cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în cariera lui”: ”Nu am crezut că o să facă o greșeală mai mare decât cea de a continua la echipa națională când el nu mai este același fotbalist. Ego-ul lui îl îndeamnă să facă câteva chestii supranaturale”.

MM e tranșant: ”Ronaldo nu realizează că nu se poate bate cu Messi!”

Oficialul echipei din SuperLiga face și o paralelă între Ronaldo și eternul său rival, Lionel Messi (39 de ani). MM scoate în evidență faptul că argentinianul și-a cărat echipa națională în spatele la ultimul mondial, pe când în cazul lui CR7 situația a fost exact invers. ”El nu realizează că nu se poate bate cu Messi.

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Pentru că Messi a venit la Campionatul Mondial și le-a câștigat meci după meci celor de la Argentina. Cu stilul lui, mai lent, de a merge pe teren. Dincolo, Cristiano Ronaldo ne-a arătat cât de bună este Portugalia fără el. S-a întâmplat la acest Campionat Mondial, dar și la precedentul, când a intrat Goncalo Ramos și a dat trei goluri parcă”, a spus MM.

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MM Stoica: ”Cristiano Ronaldo nu vede ridicolul situației”

Mihai Stoica admite că este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo și a tot ceea ce a făcut portughezul de-a lungul impresionantei sale cariere. Acum însă, Meme e sincer și spune că: ”Parcă își pierde puțin din tot ceea ce construit. Și e mare păcat. Eu sunt mare fan Cristiano Ronaldo, dar îmi pare rău că nu realizează ridicolul situației”.

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MM este convins că plecarea lui Ronaldo de la națională este una definitivă. Acesta crede că meciul cu Țara Galilor, jucat pe 24 septembrie 2026, scor 1-0, va rămâne ultimul jucat de CR7 în tricoul primei reprezentative: ”Sunt convins. Nu are cum să se mai întoarcă”.

Mihai Stoica reacționează dur în scandalul provocat de Cristiano Ronaldo: “Nu te poți bate cu Messi! E cea mai mare greșeală din cariera lui!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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