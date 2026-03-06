Mihai Stoica, replică devastatoare pentru Mihăiță Pleșan în cazul transferului lui Carlos Mora la FCSB

ADVERTISEMENT

Impresarul Mihăiță Pleșan a spus la FANATIK SUPERLIGA că i-a recomandat în trecutul apropiat la FCSB pe Carlos Mora și Raul Florucz, fotbaliști reprezentați de el, dar, a susținut el, Mihai Stoica nu s-a arătat atunci interesat vizavi de aceste posibile mutări.

Mihai Stoica, replică fermă pentru Mihăiță Pleșan

Ulterior, cei doi jucători au avut parcursuri foarte bune în carierele lor. Mora este foarte apreciat la Universitatea Craiova, iar Florucz, cel care a refuzat naționala României optând pentru Austria, a ajuns în Belgia, la Royal Union Saint-Gilloise, fiind transferat în schimbul sumei de 5 milioane de euro de la Olimpija Ljubljana din Slovenia.

ADVERTISEMENT

Doar că susține însă că lucrurile nu stau deloc așa. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că Pleșan i-a propus de fapt în urmă cu ceva timp alți patru fotbaliști, iar pentru Florucz el a discutat cu un alt impresar, din străinătate, dar în cele din urmă nu s-a putut realiza transferul din considerente de ordin financiar:

„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători:

ADVERTISEMENT

1. Moha Moukhliss

2. Indrit Tuci

3. Alexis Gamboa

4. Darick Kobie Morris.

ADVERTISEMENT

Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni. Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”.

ADVERTISEMENT

Ce a spus mai exact Mihăiță Pleșan despre acest subiect

Impresarul care îl reprezintă, printre alții, și pe Ștefan Baiaram că a discutat direct doar cu Lucian Filip și Mihai Stoica de la FCSB despre mutările respective:

„Mora mai are contract doi ani cu Universitatea Craiova. Nu are clauză, dar au fost oferte foarte bune pentru el. Dacă pleca pe bani, era cel mai scump pe poziția lui. Mai mult de 2,5 milioane de euro.

Este un jucător care a fost și pe masa Rapidului și pe masa FCSB-ului la un moment dat. S-au interesat și cei de la Rapid. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu a vorbit cu noi și atunci lucrurile… Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el!

Și Florucz a fost dat de mine la ei, dar nu s-au uitat la el. I-am propus pe amândoi și nu am avut niciun feedback din partea lor. Primele discuții, pentru Florucz, au fost pentru 200.000 acum doi ani, doi ani jumate. A plecat cu 5 milioane în Belgia.

Craiova a zis că e un jucător interesant, dar aveau pe postul acela deja. Cu Mora, până într-un milion… Costel Gâlcă l-a dorit foarte mult pe Mora la Craiova. Când l-a văzut, în secunda 2 a pus mâna pe telefon și mi-a spus să rezolv.

(…) N-am ajuns niciodată la Gigi Becali. Jucătorii pe care i-am dat, i-am dat către antrenorul secund și către domnul MM. Am vorbit cu Lucian Filip și cu MM Stoica”.