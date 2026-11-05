Mihai Stoica, replică dură pentru Marius Baciu: „Mă deranjează!”

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Mihai Stoica (61 de ani) a fost deranjat de ultimele declarații făcute de fostul antrenor al FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani). Tehnicianul susține că nu a fost impresionat de succesul obținut de gruparea „roș-albastră” în derby-ul cu Rapid, 4-1, și că echipa a arătat mai bine sub comanda sa. Oficialul nu a fost de acord și i-a oferit replica lui Marius Baciu.

Mihai Stoica, replică pentru Marius Baciu

Marius Baciu a afirmat că FCSB a avut reprize mai bune în mandatul său, în partidele cu FC Argeș și Csikszereda, decât cea din duelul cu Rapid, în care „roș-albaștrii” antrenați de au punctat de 4 ori. Declarația l-a deranjat pe Mihai Stoica, iar oficialul i-a oferit replica tehnicianului. „Nu sunt de acord cu ce zice. Ca să comentez, ar fi ridicol. Mai avea puțin și zicea că am făcut o repriză bună și la Craiova (n.r. FCSB a pierdut cu 0-5).

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Compari Csikszereda cu Rapid, cu 40.000 de oameni și 0-1 la pauză? Nu am ce să comentez. Spui că la Auda am… Acolo au fost niște greșeli de arbitraj grosolane. A fost un gol anulat și un penalty nedat, dar a fost 0-1 la pauză. Mă deranjează, normal, dar fiecare e liber să zică ce vrea. Să zică că nu a jucat echipa cu Rapid. Eu am fost impresionat de acel meci, chiar și de prima repriză, chiar dacă nu am avut ocazii.

Nu pot să zic că sunt nemulțumit de ce am jucat 70 de minute la Cluj, rezultatul e nedrept (n.r. înfrângere cu 0-1). Pe de altă parte, la Voluntari am câștigat cu șansă. Unele lucruri se întorc. Sper să ajungem în play-off și să se întoarcă mai multe. Vorbind după, înțeleg, analizează meciul, dar să spui că știai de dinainte… Ideea a fost în felul următor: Reghe a zis ‘Nu vreau să am jucători nemulțumiți, îmbufnați, vreau ca toți să joace’. A gândit foarte bine, iar unii dintre ei s-au prezentat foarte prost”, a afirmat acesta la .

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Ce bilanț a avut FCSB în mandatul lui Marius Baciu

a condus-o pe FCSB în perioada mai – septembrie, iar echipa a disputat 15 meciuri în mandatul său. Bilanțul tehnicianului a fost unul dezamăgitor, 6 victorii, 3 remize și 6 eșecuri, cu un golaveraj negativ: 27-28. Cel mai dur rezultat a sosit chiar în ultimul său meci, 0-5 pe terenul Universității Craiova, însă cel mai rușinos eșec a fost 1-4 cu Auda în manșa secundă a turului 2 preliminar din UEFA Conference League.