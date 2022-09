Mihai Stoica, replică pentru patronul Rapidului Dan Șucu: ”Nu am construit nicio canapea. Am construit o echipă”  

Scandalul momentului în fotbalul românesc, dintre managerul general al FCSB Mihai Stoica și reprezentanții clubului Rapid capătă proporții. Oficialul roș-albaștrilor l-a ”înțepat” pe co-patronul din Giulești, Dan Șucu.

Mihai Stoica: ”În Giulești se întâmplă toate nenorocirile”

În urma violențelor de la sfârșitul meciului FC U Craiova – Rapid 1-0 s-a iscat un scandal de proporții între managerul general al vicecampioanei FCSB și reprezentanții clubului din Giulești.

ADVERTISEMENT

S-au schimbat replici dure între părțile implicate. Reprezentantul clubului finanțat de Gigi Becali a cerut suspendarea drastică a căpitanului feroviarilor, Cristi Săpunaru și a stârnit furia acestuia și a șefilor rapidiști.

Co-patronul giuleștenilor Dan Șucu i-a transmis oficialului de la FCSB că nu este în măsură să comenteze incidentele de la Târgu Jiu, nici să ceară suspendarea lui Săpunaru, pentru că nu a realizat nimic în fotbal.

ADVERTISEMENT

Replica lui nu s-a lăsat așteptată și a fost într-o manieră acuzatoare, dar și ironică, specifică managerului general al FCSB.

”Ce mă șochează este cum a apărut Dan Șucu. Trăiește foarte vișiniu în ultima vreme, are șapcă vișinie, fular vișiniu când vorbește. Dar când spune câte ceva, e pe lângă subiect rău.

ADVERTISEMENT

Să vorbești tu când în Giulești se întâmplă toate nenorocirile?! Întrebați-l pe Ioan Andone, când a primit o pungă cu lichid uman în cap! Întrebați-l pe Reghe, când a primit o pungă cu suc în cap!

Au făcut prăpăd cu Craiova pe Arena Națională mereu. Acum, deodată, când sunt înjurați trebuie să înjure și ei…”, a spus Mihai Stoica, la .

ADVERTISEMENT

Managerul general al FCSB a ”dat raportul” asupra realizărilor lui fotbalistice

Mihai Stoica și-a continuat atacul la adresa oficialului rapidist și a făcut o scurtă trecere în revistă a realizărilor lui în fotbal. Nu a uitat să le reamintească giuleștenilor de eliminarea din din primăvara anului 2006.

ADVERTISEMENT

”Zice de mine că nu am construit nimic. Așa e, nu am construit nicio canapea (ironizând una dintre afacerile lui Dan Șucu – n.r.) în viața mea. Să îi explic cam ce am construit eu în 2005, echipa aia cu Ghionea, Nicoliță, Boștină.

Am făcut o echipă care a câștigat derby-ul fără revanșă în 2006. Niciodată două echipe din România nu se vor întâlni într-o fază atât de avansată al unei competiții europene”, a adăugat Mihai Stoica.