Mihai Stoica, reacție vehementă după U Cluj – FCSB 0-2. Mesaj la miezul nopții: „E ireal! Merita 3 galbene”

FCSB a plecat cu 3 puncte mari de pe Cluj Arena după 2-0 cu U Cluj. Campioana României a jucat o repriză și puțin în superioritate numerică. Mihai Stoica a reacționat vehement în mediul online. Ce a spus, de fapt, despre Alessandro Murgia.

Mihai Stoica, mesaj la miezul nopții pentru contestatari

FCSB a deschis scorul cu U Cluj în minutul 32, prin Darius Olaru, cel care a făcut ulterior „dubla” în minutul 56. Bucureștenii au primit o mână de ajutor, înaintea pauzei, chiar de la adversari, care și-au pierdut un jucător din cauza cumulului de cartonașe.

Mai exact, italianul Alessandro Murgia, , a văzut cartonașul galben în minutele 36 și 39, fiind eliminat. Mihai Stoica a reacționat în mediul online pe seama atitudinii avute de mijlocașul de 29 de ani.

„E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare, încercând să pună la îndoială eliminarea lui Murgia. E adevărat că nu merita două galbene. Merita trei.

1. Fault din spate la Bîrligea. Galben 2. Gest nesportiv, dă cu pumnul în minge. Galben. 3. Mare lovitură cu antebrațul, intenție clară de a lovi adversarul. Galben. Weekend plăcut!”, a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe contul său de Facebook.

Cine este politicianul pe care Mihai Stoica a pus tunurile

Mihai Stoica a dezvăluit recent numele politicianului care i-a înjurat pe cei de la FCSB din minutul 1 până în minutul 90 cu Gloria Bistrița în Cupă. Oficialul bucureștenilor

„Ne-am dus la Bistriţa a fost sărbătoare acolo. Mai puţin a sărbătorit un înalt oficial local, care ne-a înjurat din primul până în ultimul minut. A înjurat arbitri, ne-au înjurat pe noi, fără nume. Este preşedintele Consiliului Judeţean. Îl cheamă Moldovan. A fost deputat, ne-a înjurat non-stop, fiind femei acolo”, a spus Mihai Stoica, printre altele, la „MM la FANATIK”.