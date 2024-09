Mihai Stoica, rugăminte publică pentru Gigi Becali: „Nu mi se pare în regulă!”

Managerul general al campioanei României mai consideră că nu este în regulă ca patronul echipei să îi certe la televizor pe jucătorii săi, însă a recunoscut că Gigi Becali nu poate fi cenzurat. Gigi Becali a FANATIK SUPERLIGA echipa FCSB-ului pentru meciul cu Sepsi.

Mihai Stoica, rugăminte pentru Gigi Becali

Mihai Stoica are o , și anume, să nu mai dezvăluie echipa de start a FCSB-ului înaintea meciurilor, vorbind și despre viitorul lui Vlad Chiricheș la echipă:

„’Never say never’ în cazul lui Chiricheș! Mai ales cu Gigi! Sâmbătă a jucat cu Petrolul. Am văzut luni o declarație că Bîrligea a fost slab. Nu voi înțelege de ce admonestezi jucătorii. Ok, ca să nu mai mergi până la bază să vorbești cu ei.

Dar nu mi se pare în regulă să spui echipa înaintea meciurilor. În fine, suntem obișnuiți. Nu mi se pare ok, dar nu mai contează! Noi nu putem să-l cenzurăm dacă el nu se cenzurează”.

„Mâine o să reprezint clubul la nunta unui colaborator, la nunta analistului video Ionuț Zottu. După, voi pleca spre Sfântu Gheorghe”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Pe Bîrligea trebuie să-l odihnim!”

FANATIK SUPERLIGA despre echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Sepsi: „Trebuie să urcăm în clasament, în campionat. Trebuie întâi să atingem play-off-ul.

Fotbalul se joacă pe puncte, e adevărat că echipa e valoroasă, numai că este pe demonstrat, trebuie să vezi acolo punctele, să vezi locul. Așa, lasă domne’ că o să fac eu, o să dreg eu, nu merge așa”.

„Cu Sepsi se vor schimba fundașii laterali, ceilalți mijlocași se vor schimba, numai Olaru rămâne. Și în atac se va schimba totul. Vor evolua unii care au jucat, dar care au jucat o repriză, titularii nu vor fi aceiași. E posibil să joace și Popa, să intre Bîrligea în a doua repriză. Pe Bîrligea trebuie să-l odihnim.

Nu eram hotărât ce țintesc, dar aseară mi-am dat seama ce țintesc. Nu eram hotărât, ziceam ‘stai domne’ să-l odihnim pe Crețu’. Acum numai, acum țintesc mai mult Europa decât… Și campionatul, dar… De ce țintesc mai mult Europa? Pentru că acolo sunt banii”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.