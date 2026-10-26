Mihai Stoica s-a contrat în direct cu Victor Angelescu pe tema rasismului după FCSB – Rapid: „Nu e OK nici să-mi înjuri fata!”

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În urma meciurilor FCSB – Rapid și CFR Cluj – Dinamo, un nou scandal pe tema rasismului a ieșit la iveală. Aflați în același studio, Mihai Stoica (61 de ani) și Victor Angelescu s-au contrat pe acest subiect, întrucât conducătorul FCSB consideră că scandările fanilor nu se referă la etnia romă, ci la porecla atribuită rapidiștilor.

Mihai Stoica a refulat! Scandalul rasismului din SuperLiga continuă

Deși nu este de acord cu jignirile de pe stadioane, Mihai Stoica este conștient că nimeni nu poate controla o mulțime de 7-8 mii de oameni să se manifeste astfel. Conducătorul celor de la FCSB nu vede nicio diferență între scandările și cântecele fanilor roș-albaștri și înjurăturile pe care galeria Rapidului le are în arsenal la adresa echipei lui Gigi Becali și a fanilor acesteia.

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„Să se joace fără spectatori. Atât timp cât în Anglia se întâmplă ce se întâmplă, noi vorbim de rasism? Dacă vă dau niște cântece ale celor din Anglia, mă dați afară din emisiune. Alea sunt atacuri rasiste la persoană! Există filmare cu galeria Rapidului care cântă «După 20 de ani, cupa este la țigani». Astea-s porecle. Am spus de 100 de ori, sunt porecle. În toate galeriile sunt cetățeni de etnie romă.

De ce de zeci de ani nu s-a deranjat nimeni, iar deodată am devenit așa delicați? Devenim mult prea sensibili. Nimeni nu face vreo trimitere la cetățenii de etnie romă. Termenul de țigan este folosit în sens peiorativ în România. Nimeni nu țintește la etnia respectivă. Nimeni nu atacă vreo etnie, vreo comunitate. Singura variantă pentru a se termina cu asta este să jucăm fără spectatori.

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Nu mai faceți atât de mult diferența între înjurături și cântece de genul ăsta, care au intrat în folclor. Nu e OK, dar nu e OK nici să-mi înjuri fata. Nu e OK ca atunci când începe meciul în Giulești, copilul lui Mazilu să meargă la galerie și să strige «m*** Steaua». E rău să strigi «Am avut și vom avea mereu boală pe țigani», dar e OK să strigi «m*** Steaua»? Nu e OK nici acolo, nici acolo. Suntem even! (n.r. – chit). Dacă chestia asta era atât de deranjantă, nu mai venea lumea la meciuri, nu mai veneau copii. Lumea vine pe stadion ca să înjure, în primul rând. Pe stradă nu poate. Acolo ia amendă, pe stadion nu!”, a declarat Mihai Stoica la

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Victor Angelescu cere oprirea scandărilor rasiste din SuperLiga României

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a înțeles punctul de vedere al lui Mihai Stoica, însă consideră că, indiferent care este referința din aceste scandări, oamenii de etnie romă au tot dreptul să se simtă vizați. Tocmai de aceea el cere oprirea acestor manifestări pe stadioane: „Trebuie să se oprească cu aceste scandări. Nu contează că sunt mai mulți țigani la Rapid, Dinamo sau FCSB. Nu e OK, sunt o etnie și nu e OK să cânți așa despre ei.

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Nu e vorba doar despre Rapid. Trebuie să se oprească ceea ce face și galeria voastră (n.r. – către MM Stoica) și a lui Dinamo. Nu ai cum să cânți asta, nu e OK. Trebuie să le lăsăm să se ducă și gata! Du-te și întreabă-i pe mulți dintre ei, FCSBiști, dinamoviști, rapidiști, nu contează, care se simt deranjați. Eu înțeleg ce spui, nu a spus nimeni că Steaua sau FCSB are ceva cu romii, spun doar că îi atinge pe mulți alții!

Nu mi se pare normal nici acel salut al nostru! Nu ai cum la meci cu FCSB să nu existe injurii, dar acel salut nu se poate să-l faci. Când joci cu FCSB, să zic că înțeleg, dar să-l faci non-stop la toate meciurile, nu văd rostul. Și asta o spun eu, ca rapidist”, a explicat Victor Angelescu.

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Victor Angelescu i-a luat apărarea lui Daniel Pancu după FCSB – Rapid

Giuleștenii veneau pe un val mare de încredere la derby-ul cu FCSB. Echipa lui Daniel Pancu avea șase victorii consecutive (5 în SuperLiga și 1 în Cupa României), iar suporterii sperau ca după meciul împotriva rivalilor să vină al șaptelea triumf. Prin prisma poziției în clasament, Rapid putea fi văzută drept favorită, însă, în realitate, FCSB are un lot foarte valoros, în ciuda poziției slabe din clasament, iar de la venirea lui Laurențiu Reghecampf, atitudinea fotbaliștilor s-a schimbat radical. Prin urmare, roș-albaștrii par, în acest moment, că pot pune probleme serioase oricărui adversar din campionat.

Tocmai de aceea, Daniel Pancu a avut grijă să tragă un semnal de alarmă și să nege faptul că echipa sa poate fi favorită certă în deplasare, mai ales că într-un derby orice rezultat este posibil. După ce în trecut a mai afirmat și că multă lume a considerat că astfel de declarații îi înmoaie pe fotbaliștii giuleșteni, însă a fost aceea că nu a reușit să-i facă pe fotbaliști să realizeze că declarațiile lui Reghecampf, în care a dat-o favorită pe Rapid, au fost doar o strategie de adormire a adversarului.

„Universitatea Craiova este favorită la campionat. Nu este cu zece ani peste noi, fotbaliștii și antrenorii tind să exagereze, dar este favorită certă. Nu cred că l-am auzit pe Pancu spunând că suntem mult sub FCSB, a fost doar o reacție a sa la ce s-a spus în această săptămână, că Rapid ar fi favorită. În derby se poate întâmpla orice.

I-am bătut în primul sezon după ce revenisem de la Liga a 2-a. Loturile cred că sunt bune la ambele echipe. El a spus doar că este o prostie să spui că Rapid este favorită la FCSB acasă. Problema lui este că nu a reușit să capaciteze jucătorii să-și dea seama că nu este adevărat. El îi capacitează cel mai bine, ăsta este principalul lui atu, însă de această dată nu a reușit să-i facă să înțeleagă că nu suntem neapărat favoriți, pentru că este un derby”, a declarat Victor Angelescu pentru sursa citată.

Cine au fost fotbaliștii care l-au dezamăgit pe Victor Angelescu

Chiar dacă echipa a jucat slab per total, Victor Angelescu a fost dezamăgit de doi dintre fotbaliștii Rapidului. Nu pentru că au fost mai slabi decât ceilalți, ci pentru că de la ei se așteaptă să facă diferența. Este vorba despre Olimpiu Moruțan și Alex Dobre, fotbaliști valoroși care nu au prins cea mai bună zi, tocmai de aceea au fost primii doi jucători pe care Pancu i-a scos de pe teren.

„Aveam așteptări mai mari de la Moruțan, pentru că este un jucător care poate să-ți decidă un meci. Și de la Dobre aveam mai multe așteptări, dar și mijlocul a jucat slab și nici fundașii nu au prins o zi bună. Pe joc, am pierdut meritat. În meciul cu Dinamo a spus că meritam să câștigăm, pe fotbal, dar acum nu pot să spun asta. Trebuie să ne învățăm lecția”, a mai spus Victor Angelescu.